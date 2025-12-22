Tensión en el puerto de Cotos con "centenares" de atrapados en la nieve: "Tiene que venir la Guardia Civil"

"Buenas tardes desde el puerto de Cotos. Como es habitual en esta época del año, una larga fila de gente esperando al autobús. Solo que a diario únicamente hay un autobús de bajada a las 11 y ya hasta las 16:30 no hay ninguno. Así que desgraciadamente les toca pasar largas horas a la intemperie esperando". Así comienza la narración que realizan desde Venta Marcelino, un bar restaurante situado en el puerto de Cotos, sobre la gran afluencia de visitantes y los momentos de tensión que se han vivido este lunes ante la falta de buses con "centenares" de personas esperando a que llegasen.

El servicio de autobuses que recorre el puerto no ha sido capaz de absorber la demanda de los que han empleado este lunes de la Lotería de Navidad para acudir a la nieve, en muchos casos con niños pequeños. Todo ello en una jornada donde la temperatura media en el puerto ha rondado los -2ºC. Según ha comprobado en directo el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, se han formado grandes colas e incertidumbre para la vuelta, con momentos de nerviosismo e incluso empujones entre los presentes que se agolpaban a las puertas del autobús.

"Tiene que venir la Guardia Civil, desalojar el autobús y dejar a las personas que vayan sentadas, que es como tienen que ir", aseguraba el conductor de uno de los autobuses ante las preguntas del reportero de Telecinco. "El puerto de Navacerrada está igual, está hasta arriba", explicaba. Poco después, agentes de la Guardia Civil han desalojado ese autobús, que ha podido iniciar su trayecto, y han ordenado a las personas que estaban en el exterior que se pusieran en una fila para agilizar el traslado en los siguientes buses que saliesen del puerto.

Los intentos por acceder a este autobús antes de la llegada de la Guardia Civil han provocado algunos de los mayores momentos de tensión. "Estamos desde las 12 de la mañana por lo mismo, el conductor me dijo que vendrían más buses, iban a venir otros dos, y desde las 12 estoy, la niña no soporta los pies", explicaba una mujer al reportero de Telecinco, que en ese momento ha contado que "el conductor del autobús no quería abrir las puertas porque se temía lo peor". "Hay un grupo que ha venido más tarde que al parecer no ha respetado la cola, estaban haciendo una fila y al final han pasado...", explicaba el reportero. "Cerró la cafetería a las 4 de la tarde y toda esa gente vino acá", contaba otro de los afectados a las cámaras de Telecinco.

En días laborables (lunes a viernes), la bajada desde el Puerto de Cotos en autobús se hace con la línea interurbana 691 (Moncloa-Navacerrada-Valdesquí/Cotos), pero el propio horario oficial advierte de que las salidas “de cumbre” dependen de si Valdesquí está abierto. Con ese criterio, en un día de diario con Valdesquí cerrado, las salidas aproximadas desde el Puerto de Cotos (20 minutos antes de los pasos indicados en Navacerrada–Eras) son 11:05, 12:35, 16:35 y 18:35, que son las cuatro expediciones señaladas en el cuadro de laborables como procedentes de Valdesquí/Cotos.