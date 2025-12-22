La suerte cae por partida doble en San Lorenzo del Escorial: uno de los dos cuartos cae allí

El cuarto premio de la Lotería de Navidad, que reparte 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo ha caído prácticamente una hora después del inicio del sorteo. El número premiado, el 78477 ha estado muy repartido por toda España, con dos establecimientos de San Lorenzo del Escorial como protagonistas.

Administración "Pepito Herranz": acostumbrado a repartir suerte

La primera de las administraciones, ubicada en la calle Del Rey, número 22, está acostumbrada a repartir suerte en este tipo de sorteos. "En el año 2024 dimos suerte con el Gordo del Sorteo del Niño, y en el Sorteo de Navidad también hemos repartido terceros, cuartos quintos, e incluso primeros en años anteriores", explica su encargado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Todavía no saben cuántos décimos con exactitud han vendido en la administración "Pepito Herranz", pero esperan que a lo largo de la mañana se aclare ese número y sus clientes se acerquen al lugar. "Ya nos han empezado a llamar", añade su encargado.

Administración Loterías Felipe II: debutante en la Lotería de Navidad

En el caso de la segunda administración, "Loterías Felipe II", ubicada en el centro comercial Soportales Zaburdon, han recibido esta noticia con "mucha ilusión y alegría por repartir suerte en este sorteo tan especial", explica Kiko, su encargado, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Para ellos, es la primera vez que reparten suerte en la Lotería de Navidad, si bien si han tenido más suerte en el Sorteo del Niño.

Tampoco saben en estos momentos el número exacto de décimos repartidos, pero si creen que llegaron a vender "dos billetes", según Kiko. Ya han repartido suerte con uno de los cuartos, pero esperan repartir más durante la mañana. "Siempre hay expectativas de que te toque el Gordo o un premio de los grandes".