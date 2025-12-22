Cerrada una noria infantil en Móstoles tras el rescate de cinco personas atrapadas

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este lunes a cinco personas —cuatro menores de edad y una mujer adulta— que habían quedado atrapadas en una cubeta de una noria infantil en el parque temático navideño Navipark de Móstoles, a una altura aproximada de cinco metros, después de que la atracción se quedara parada por causas que se investigan.

Según la información trasladada por Emergencias, la primera llamada al 112 se recibió en torno a las 20:15 horas, alertando de una incidencia en la noria y de la presencia de cinco ocupantes en la parte superior. El centro de emergencias derivó el aviso al cuerpo de bomberos que se desplazaron hasta el recinto.

A su llegada, los efectivos comprobaron que la forma más segura de acceder a la cubeta era mediante una escalera, que fue anclada a la estructura de la propia atracción para garantizar su estabilidad. A continuación, un bombero subió asegurado con arnés y comenzó el descenso de los ocupantes de uno en uno, también con arnés, primero los cuatro menores y, por último, la persona adulta.

El operativo se desarrolló sin incidencias y ninguno de los rescatados resultó herido. La atracción quedó precintada o cerrada a la espera de la investigación, en la que participa la Policía Municipal, para aclarar las causas de la parada.