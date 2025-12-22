Así reparte Almeida el presupuesto de Madrid para 2026: Urbanismo roza los 2.000 millones y Asuntos Sociales es la que más sube

El Ayuntamiento de Madrid contará en 2026 con un presupuesto de 6.578 millones de euros, lo que supone 301,1 millones más que en 2025 y un incremento del 4,8% respecto al ejercicio actual. Se trata del tercer presupuesto de la legislatura de José Luis Martínez-Almeida. Si se suma el sector público empresarial, el presupuesto global asciende a 7.724 millones, en unas cuentas en las que todas las áreas del Gobierno municipal aumentan su dotación, con especial crecimiento en el ámbito de Asuntos Sociales, que es la apuesta más destacada del Ejecutivo local para el próximo año.

El área con mayor dotación vuelve a ser Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, que registra una subida del 3,5% y alcanza los 1.988,2 millones de euros, la cifra más alta del reparto. Le sigue el área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, que crece un 1,8% y llega a 1.104,5 millones. En Obras y Equipamientos, la delegada Paloma García dispondrá de un 1,3% más, hasta situarse en 645,4 millones. Por su parte, Economía, Innovación y Hacienda, bajo la responsabilidad de Engracia Hidalgo, sube un 4,6 % y alcanza 538,3 millones.

El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad es la que más crece en términos relativos: un 7,1%, con un presupuesto de 402,9 millones, gestionados por el delegado José Fernández. En Cultura, Turismo y Deporte, la delegada Marta Rivera de la Cruz contará con un 3,9% más, hasta 253,4 millones. Dentro de esta área, Turismo tendrá una dotación de 5 millones y Deporte, 8 millones. El área de Políticas de Vivienda, dirigida por Álvaro González, aumenta un 5,4% y llega a 224,6 millones.

El Ayuntamiento prevé que el gasto social alcance en 2026 los 1.271 millones de euros, 141 millones más que en 2025. Con estas cifras, el Consistorio estima destinar 360 euros por habitante a políticas sociales, un 43% más que en 2019. En paralelo, la deuda municipal se situará en 1.518,5 millones de euros en 2026, casi 500 millones menos que la actual, según las previsiones incluidas en las cuentas.

La previsión de ingresos no financieros para 2026 aumenta en 238,4 millones, un 3,8 % más que en 2025, hasta 6.574,7 millones. En impuestos directos, el Ayuntamiento estima ingresar 2.490,7 millones, 23 millones menos que en 2025. Los impuestos indirectos crecerían en 47,2 millones hasta los 293,5 millones, y las tasas subirían a 1.055,2 millones, 47 millones más.

La EMT contará con 957 millones

El presupuesto total de las empresas públicas municipales para 2026 será de 1.412 millones de euros. La EMT Madrid contará con 957 millones para continuar su apuesta por la sostenibilidad ambiental. La EMVS Madrid tendrá 174 millones y prevé alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas destinadas al alquiler asequible en 2026.

Además, Madrid Destino recibirá 146 millones; la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFCM), 57 millones; y Madrid Calle 30, 78 millones, siendo 2026 el año en el que se culminará el cambio de modelo de gestión para pasar a ser 100% municipal.

Ordenanzas fiscales: nueva bajada del IBI y cambios en el IVTM

El Pleno ha aprobado también las ordenanzas fiscales de 2026, que incluyen la quinta bajada consecutiva del tipo general del IBI, que pasará del 0,428 % al 0,414 %. Según el Ayuntamiento, esto permitirá a los madrileños un ahorro de 30,8 millones de euros respecto a 2025.

Además, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) pasará a calcularse en función de las etiquetas ambientales, y no del tipo de motor.