NAVIDAD 2025

Recogida de basura en Madrid en Navidad: no habrá servicio el 24 y 25 de diciembre y también el 31 y 1 de enero

En el marco de la campaña navideña 2025-2026, el Ayuntamiento de Madrid incrementará la recogida de vidrio en un 30% y la de papel y cartón comercial en un 25%

La basura continúa acumulada en la calle Alonso Cano de Madrid. / PACO CAMPOS / EFE

Paula Correa

Madrid

Madrid suspenderá la recogida de residuos durante Nochebuena y Navidad. El Ayuntamiento ha recordado este lunes que no habrá servicio de recogida de basura doméstica ni de papel, cartón y vidrio durante la noche del miércoles 24 de diciembre y la mañana y tarde del jueves 25.

El Consistorio reforzará el dispositivo de limpieza a partir de la noche del 25 y durante el viernes 26, ante el incremento de residuos que se genera en estas fechas.

Además, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración de vecinos y comunidades de propietarios para no depositar residuos ni cubos en la vía pública durante los periodos en los que no habrá recogida.

La suspensión del servicio también se repetirá en Fin de Año: no habrá recogida la noche del 31 de diciembre ni durante la mañana y tarde del 1 de enero. El servicio se reanudará con normalidad la noche del 1 de enero y el jueves 2.

En el marco de la campaña navideña 2025-2026, el Ayuntamiento ha reforzado la recogida en todas las fracciones, con un incremento especial en la retirada de vidrio (30%) y de papel y cartón comercial (25%). Los servicios ordinarios, además, pasan de 96 a 103, un 7% más que el año anterior.

Para eventos de gran afluencia, como las campanadas de Fin de Año, la San Silvestre Vallecana o la cabalgata de Reyes, se activarán dispositivos especiales de limpieza con cientos de efectivos y medios mecánicos, entre ellos camiones compactadores, barredoras y baldeadoras.

