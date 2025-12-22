Rappel por fin acierta: esta es la administración de Madrid que ha repartido tres grandes premios de la Lotería de Navidad

La Administración de Loterías nº1 “Pepito Herranz”, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), ha sido escenario de la emoción contenida que acompaña a los grandes premios de la Lotería de Navidad. Iván, titular de la administración, relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cómo se vive el momento de entregar varios premios del Sorteo Extraordinario: el tercer premio, 90.693, el cuarto premio, 78.477, y el quinto premio, 60.649.

“Cuando ves que las ventas han sido buenas, confías en repartir premios, pero hasta que no salen las bolas, los nervios están ahí. Por suerte, han llegado. Aún quedan algunos premios por salir y esperamos poder darlos”, explica a este diario.

El cuarto premio se ha vendido con éxito, con unos 70 décimos repartidos entre ventanilla, página web y aplicación TuLotero, predominando las ventas presenciales. Del tercer premio, se entregaron algunos décimos, y de los dos quintos, uno correspondió a un billete completo.

Sobre la reacción al conocer los números ganadores, Iván comenta: “Lo primero es comprobar el stock en el ordenador. Hay presión porque todos te miran, pero cuando das al ‘intro’ y confirmas que lo tenemos, todo el mundo salta de alegría. Fue un momento fantástico”.

La atención del público y de los medios también se ha dejado sentir. “El fin de semana fue una locura. Mucha gente preguntaba por los números y mencionaba a Rappel, que había pronosticado premios en San Lorenzo de El Escorial. Esta vez, acertó tanto en nuestra administración como en la vecina”, asegura.

La predicción de Rappel para la Lotería de Navidad

El vidente Rappel pronosticó que varios de los premios importantes del sorteo del 22 de diciembre caerían en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial. El mensaje se difundió rápidamente a través de Instagram y TikTok, despertando un interés colectivo y motivando a muchas personas a acercarse a la localidad situada al norte de Madrid para adquirir uno de sus décimos.

Ante la llegada masiva de visitantes, las administraciones recomendaron la compra online para evitar aglomeraciones y largas colas. La principal diferencia respecto a otras predicciones de la temporada fue que Rappel insistió en que no se trataría de un único premio, sino que varios de ellos podrían caer en la localidad. Este anuncio generó un efecto llamada que se tradujo en un repunte en la venta de décimos en San Lorenzo de El Escorial.

Dónde cobrar el décimo premiado en la Lotería de Navidad

Todos aquellos premios inferiores a 2.000 euros deben cobrarse en las administraciones de lotería. Por el contrario, si nos ha tocado el 'Gordo', el segundo premio, el tecero, uno de los dos cuartos o uno de los ocho quintos, nos veremos obligados a acudir a una de las entidades financieras autorizadas (a saber, BBVA y CaixaBank) para que nos hagan entrega del dinero. Es importante tener en cuenta que las entidades no pueden cobrar comisiones a los afortunados, ni obligarlos a tener una cuenta en su banco para poder entregar el premio.

Sin embargo, hay más en la Lotería de Navidad que los grandes premios. Y sí, la 'pedrea', con sus 100 euros al décimo, forma parte de los premios que no superan los 2.000 euros, pero quedan muchos más, por lo general menos conocidos por el público. Por ejemplo las llamadas 'aproximaciones'. Se trata de los números inmediatamente anterior y posterior a los premiados con el primer, segundo y tercer premio, y sus poseedores se embolsan 2.000, 1.250 y 960 euros, respectivamente.

También están premiados los décimos que tengan la misma cifra de centenas que los premios del primero a los cuartos, así como los que tengan las dos últimas cifras coincidentes con el primer, segundo o tercer premio. En todos estos casos, el poseedor del décimo se embolsará 100 euros, como si su número hubiera salido en la 'pedrea'. Por último, a quienes acierten la última cifra del Gordo se les dará un reintegro de 20 euros (el valor del décimo).