LOTERIA DE NAVIDAD 2025

Estos son los premios Lotería de Navidad 2025 que han caído en Leganés

Consulta aquí si has sido afortunado con un premio en la Lotería de Navidad 2025 en Leganés

Un hombre prepara los bombos para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid, (España).

Un hombre prepara los bombos para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid, (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Javier Niño González

Madrid

Nuestra herramienta es fácil de usar y está diseñada para ofrecerte resultados actualizados del sorteo más esperado del año. Solo necesitas escribir el nombre de la localidad, seleccionar del listado inferior que se muestra y, al instante, sabrás qué premios se han repartido en Leganés y en qué administraciones.

Números premiados en Leganés

En Leganés la tradición de la Lotería de Navidad es muy especial. Por eso, nuestro buscador online está optimizado para funcionar perfectamente desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

Comprueba si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido premiado en Leganés. La suerte puede estar de tu lado.

