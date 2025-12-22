De la predicción de Rappel al tropezón de una abuela en el Teatro real: los mejores momentos y memes del sorteo de la Lotería de Navidad

Como cada año, este lunes 22 de diciembre millones de euros han sido repartidos por muchos rincones de España. Pero eso si, como siempre ocurre, la mayoría de jugadores de la Lotería de Navidad se han tenido que conformar con tomárselo con ante un año más que se van de vacío. Muchos han compartido, a medio camino entre la resignación y la comedia, sus sensaciones tras el sorteo.

El sorteo ha demostrado de nuevo que es una máquina de fabricar memes. Las redes sociales se han llenado de vídeos y comentarios ingeniosos que reflejan como vive la gente de toda España el sorteo. Estos son algunos de los mejores:

Los mejores memes de la Lotería de Navidad

La caída de una abuela, momento surrealista del sorteo

Rappel por fin acierta

El vidente Rappel pronosticó que varios de los premios importantes del sorteo del 22 de diciembre caerían en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial. El mensaje se difundió rápidamente a través de Instagram y TikTok, despertando un interés colectivo y motivando a muchas personas a acercarse a la localidad situada al norte de Madrid para adquirir uno de sus décimos.

Ante la llegada masiva de visitantes, las administraciones recomendaron la compra online para evitar aglomeraciones y largas colas. La principal diferencia respecto a otras predicciones de la temporada fue que Rappel insistió en que no se trataría de un único premio, sino que varios de ellos podrían caer en la localidad. Este anuncio generó un efecto llamada que se tradujo en un repunte en la venta de décimos en San Lorenzo de El Escorial.