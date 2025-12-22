Olga, la lotera de Canillas que ha repartido 10,2 millones de euros: "Es como si me hubiera tocado el Gordo a mí"

Apenas cinco meses después de haber vendido, el pasado mes de julio, un primer premio de Lotería Nacional, y catorce años después de repartir un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, Olga ha vuelto a repartir la suerte. Su administración, la número 433, en el barrio de Canillas, en el distrito madrileño de Hortaleza, ha vendido prácticamente todos los décimos del 61366, el quinto de los ocho quintos premios en asomar en la mañana del sorteo de Navidad de este 2025.

"Lo teníamos entero, 188 series, 11 millones de euros, y lo hemos vendido casi todo menos 18 series, que se acaban de llevar. Estamos encantados de la vida. Yo, como si me hubiera tocado el Gordo a mí, a toda la familia, a todo el mundo... Tan contenta y feliz", señalaba este mediodía, poco después en el local, en la Carretera de Canillas, en frente del antiguo mercado del barrio, cuando se ha enterado por la radio de que era uno de los números que había despachado. Cada serie de un quinto premio está recompensada con 60.000 euros, es decir, 6.000 euros el décimo.

La parte más grande se la han llevado dos empresas madrileñas. En una de ellas, en concreto, se han vendido al menos 350 décimos de este quinto premio terminado en seis. La otra, aseguraba Olga, sin desvelar el nombre, es de la zona donde está la administración. "Pero se ha vendido mucho en el barrio, porque, además, hasta el último momento he tenido ese número. No sé cuánto ni a qué gente, pero se ha vendido a personas de aquí".

Clientes como Julián, que bajaba a sellar su cupón para la Lotería Primitiva y ha descubierto que tenía el número premiado en la propia administración, que lleva por nombre Esperanza, por la colonia de pisos y estación de Metro con ese nombre en que se encuentra. "Mi madre se va a volver loca porque lo juego a medias con ella", relataba mientras los acaba de la cartera para mostrarlo.

Cosas del azar, lo compró el lunes pasado. "Otros años juego más, pero este año no llevaba mucha lotería para Navidad", proseguía. "Pero el -66 sí me gusta jugarlo, es uno de los números que siempre me gusta jugar en Navidad. Una vez hace tiempo jugando al bingo me tocó con un cartón que llevaba muchos números terminados en seis, el 66 entre ellos, y desde entonces lo llevo jugando".

A su lado, Olga, que lleva 30 años al frente de una administración que heredó de su madre, insistía en la alegría que supone para un lotero repartir algún premio en este sorteo. "Dar un premio así ya dices: 'Bueno, pues es una alegría ahora para Navidad, que todo el mundo lo celebre ahora en Nochebuena, yo con eso me conformo. Me da mucha alegría vender lotería, que la gente diga: 'Anda, ¡cuánto tiempo sin verte! ¿Y si nos juntamos aquí a comprar la lotería y tal'. Y si luego toca, para qué queremos más".

Esta vez ha repartido la fortuna con uno de esos llamados números raros, pues de las cinco cifras, tres son la misma, un seis. El quinto premio que ya dio en 2011 fue con un número terminado en 43. Aunque para guarismos curiosos, el del primer premio de la Lotería Nacional que dio el pasado 12 de julio: 00033. "Un número muy bonito que se quedó en el barrio", asegura exultante mientras una vecina que pasa por delante de la oficina se lo recuerda: "Vaya año llevas, Olga...".

Íntegramente vendido en Canillas, el 61366 no ha sido el único quinto premio de este sorteo que ha tocado en Madrid. De siete de los ocho números agraciados en esta categoría ha caído algún pellizco en la Comunidad. Aunque todos mucho más repartidos, no solo por la región, sino por toda la geografía nacional.