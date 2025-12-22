MIXOLOGÍA
Madrid brinda a contrarreloj: últimos días para disfrutar de la primera ruta navideña de cócteles
Hasta el 31, coctelerías como Dry 1862, Momus o Bad Company 1920 sirven recetas especiales de temporada inspiradas en la 'Dolce Vita'
A Madrid le sienta bien la Navidad cuando cae en vaso corto. Y este año, además, tiene itinerario: una ruta navideña de cócteles que ha ido encendiendo barras desde finales de noviembre y que ahora entra en su tramo decisivo. La fecha límite está marcada en el calendario: 31 de diciembre. Comienza la cuenta atrás para probar las mezclas de temporada antes de que desaparezcan de las cartas.
La propuesta, bautizada como 'Dis is Christmas Tour', reúne a varias coctelerías madrileñas con un mismo hilo conductor: cócteles creados para la ocasión, guiños a la Dolce Vita y un aire de celebración que encaja con cenas de empresa, reencuentros y ese "vamos a tomar una" que en diciembre siempre termina siendo dos. Lo mejor de una ruta así es que no exige nada: ni reservas imposibles ni conocer la jerga. Puedes hacerla a tu gusto:
- Una sola parada, para inaugurar la noche con algo distinto.
- Dos locales, como plan de afterwork con final elegante.
- Ruta completa, para los que coleccionan bares como otros coleccionan belenes.
Y hay perfiles para todos los gustos: cafeteros intensos, tragos cremosos, cítricos con nervio, recetas con especias, y algún experimento que coquetea con la cocina.
Las coctelerías de Madrid que están marcando el ritmo
En la capital, el recorrido combina clásicos consolidados con barras que juegan a sorprender. Estas son algunas de las paradas y lo que se está sirviendo en cada una.
Dry 1862: café, whisky y un toque inesperado
Aquí la ruta arranca con dos caminos claros:
- Disaronno Espresso: mezcla intensa con whisky escocés, café y agave, rematada con pimiento dram.
- Velvet Fizz: más perfumado y sedoso, con Disaronno Velvet, ginebra, vainilla y sauco.
Bad Company 1920: sofisticación con especias y bosque
Dos cócteles para quien quiere complejidad:
- Annunciazione: Irish whiskey, limón y shrub de mandarina con azafrán.
- Luxury Company: Disaronno Velvet, licor de chocolate blanco y un giro aromático con notas de pino.
Planta Baja: el lado cítrico y el guiño picante
Ideal si buscas frescura (y un punto canalla):
- Mara: mezcal, pomelo y tajín.
- Dona: Disaronno Velvet con ananas, cilantro y limón.
Level Bar: merienda líquida y sobremesa en copa
Diciembre también es eso: postre y café, pero con hielo.
- De Sobremesa: vodka y sirope de galleta.
- La Merienda: espresso, licor de naranja y agua de azahar.
Momus: el tramo más atrevido de la ruta
Si te gusta salirte del guion, aquí hay dos nombres que ya generan conversación:
- Tango de Courage (picante, con carácter)
- Polenta & Cheese (experimental, a medio camino entre bar y cocina)
Harvey’s: cremosidad y un bourbon con sorpresa
Dos propuestas con textura y personalidad:
- Beharry: bourbon infusionado en cacahuete.
- Majestic: cremoso y redondo, de los que piden noche larga.
Santa María: clásicos "con vuelta"
- Cosmopolitan Vanguardia
- Espresso Martini Vanguardia
Cheequitin: dos opciones fáciles de querer
- Disaronno Brew (refrescante)
- Disaronno White (suave)
El detalle que lo une todo: 500 años de historia (y edición limitada)
La ruta se enmarca en una celebración redonda: Disaronno Originale cumple 500 años y lo acompaña con una colección de botellas de edición limitada en cinco diseños: Passione, Bellezza, Dolcevita, Stile y Eleganza. Funciona como guiño estético al espíritu italiano que inspira el recorrido: elegancia, disfrute y un punto teatral. Porque en Madrid diciembre pasa rápido y las cartas navideñas duran lo que duran. La ruta termina el 31 de diciembre, así que estos días son literalmente la ventana final:
- Si te apetece algo distinto al vino de siempre.
- Si buscas un plan corto pero especial entre compras y cenas.
- Si quieres despedir el año con una copa que no sea la típica.
