Madrid brinda a contrarreloj: últimos días para disfrutar de la primera ruta navideña de cócteles

A Madrid le sienta bien la Navidad cuando cae en vaso corto. Y este año, además, tiene itinerario: una ruta navideña de cócteles que ha ido encendiendo barras desde finales de noviembre y que ahora entra en su tramo decisivo. La fecha límite está marcada en el calendario: 31 de diciembre. Comienza la cuenta atrás para probar las mezclas de temporada antes de que desaparezcan de las cartas.

La propuesta, bautizada como 'Dis is Christmas Tour', reúne a varias coctelerías madrileñas con un mismo hilo conductor: cócteles creados para la ocasión, guiños a la Dolce Vita y un aire de celebración que encaja con cenas de empresa, reencuentros y ese "vamos a tomar una" que en diciembre siempre termina siendo dos. Lo mejor de una ruta así es que no exige nada: ni reservas imposibles ni conocer la jerga. Puedes hacerla a tu gusto:

Una sola parada , para inaugurar la noche con algo distinto.

, para inaugurar la noche con algo distinto. Dos locales , como plan de afterwork con final elegante.

, como plan de afterwork con final elegante. Ruta completa, para los que coleccionan bares como otros coleccionan belenes.

Y hay perfiles para todos los gustos: cafeteros intensos, tragos cremosos, cítricos con nervio, recetas con especias, y algún experimento que coquetea con la cocina.

Disaronno Originale celebra su 500º aniversario invitándonos a disfrutar de esta experiencia que une tradición, innovación y el inconfundible espíritu de la Dolce Vita, con una edición limitada. / Cedida

Las coctelerías de Madrid que están marcando el ritmo

En la capital, el recorrido combina clásicos consolidados con barras que juegan a sorprender. Estas son algunas de las paradas y lo que se está sirviendo en cada una.

Dry 1862: café, whisky y un toque inesperado

Aquí la ruta arranca con dos caminos claros:

Disaronno Espresso : mezcla intensa con whisky escocés, café y agave , rematada con pimiento dram .

: mezcla intensa con , rematada con . Velvet Fizz: más perfumado y sedoso, con Disaronno Velvet, ginebra, vainilla y sauco.

Bad Company 1920: sofisticación con especias y bosque

Dos cócteles para quien quiere complejidad:

Annunciazione : Irish whiskey, limón y shrub de mandarina con azafrán .

: . Luxury Company: Disaronno Velvet, licor de chocolate blanco y un giro aromático con notas de pino.

Planta Baja: el lado cítrico y el guiño picante

Ideal si buscas frescura (y un punto canalla):

Mara : mezcal, pomelo y tajín .

: . Dona: Disaronno Velvet con ananas, cilantro y limón.

Level Bar: merienda líquida y sobremesa en copa

Diciembre también es eso: postre y café, pero con hielo.

De Sobremesa : vodka y sirope de galleta .

: y . La Merienda: espresso, licor de naranja y agua de azahar.

Momus: el tramo más atrevido de la ruta

Si te gusta salirte del guion, aquí hay dos nombres que ya generan conversación:

Tango de Courage (picante, con carácter)

(picante, con carácter) Polenta & Cheese (experimental, a medio camino entre bar y cocina)

Harvey’s: cremosidad y un bourbon con sorpresa

Dos propuestas con textura y personalidad:

Beharry : bourbon infusionado en cacahuete .

: . Majestic: cremoso y redondo, de los que piden noche larga.

Santa María: clásicos "con vuelta"

Cosmopolitan Vanguardia

Espresso Martini Vanguardia

Cheequitin: dos opciones fáciles de querer

Disaronno Brew (refrescante)

(refrescante) Disaronno White (suave)

El detalle que lo une todo: 500 años de historia (y edición limitada)

La ruta se enmarca en una celebración redonda: Disaronno Originale cumple 500 años y lo acompaña con una colección de botellas de edición limitada en cinco diseños: Passione, Bellezza, Dolcevita, Stile y Eleganza. Funciona como guiño estético al espíritu italiano que inspira el recorrido: elegancia, disfrute y un punto teatral. Porque en Madrid diciembre pasa rápido y las cartas navideñas duran lo que duran. La ruta termina el 31 de diciembre, así que estos días son literalmente la ventana final: