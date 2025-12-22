Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MIXOLOGÍA

Madrid brinda a contrarreloj: últimos días para disfrutar de la primera ruta navideña de cócteles

Hasta el 31, coctelerías como Dry 1862, Momus o Bad Company 1920 sirven recetas especiales de temporada inspiradas en la 'Dolce Vita'

Últimos días para disfrutar de la primera ruta navideña de cócteles.

Últimos días para disfrutar de la primera ruta navideña de cócteles. / Cedida

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

A Madrid le sienta bien la Navidad cuando cae en vaso corto. Y este año, además, tiene itinerario: una ruta navideña de cócteles que ha ido encendiendo barras desde finales de noviembre y que ahora entra en su tramo decisivo. La fecha límite está marcada en el calendario: 31 de diciembre. Comienza la cuenta atrás para probar las mezclas de temporada antes de que desaparezcan de las cartas.

La propuesta, bautizada como 'Dis is Christmas Tour', reúne a varias coctelerías madrileñas con un mismo hilo conductor: cócteles creados para la ocasión, guiños a la Dolce Vita y un aire de celebración que encaja con cenas de empresa, reencuentros y ese "vamos a tomar una" que en diciembre siempre termina siendo dos. Lo mejor de una ruta así es que no exige nada: ni reservas imposibles ni conocer la jerga. Puedes hacerla a tu gusto:

  • Una sola parada, para inaugurar la noche con algo distinto.
  • Dos locales, como plan de afterwork con final elegante.
  • Ruta completa, para los que coleccionan bares como otros coleccionan belenes.

Y hay perfiles para todos los gustos: cafeteros intensos, tragos cremosos, cítricos con nervio, recetas con especias, y algún experimento que coquetea con la cocina.

Disaronno Originale celebra su 500º aniversario invitándonos a disfrutar de esta experiencia que une tradición, innovación y el inconfundible espíritu de la Dolce Vita, con una edición limitada.

Disaronno Originale celebra su 500º aniversario invitándonos a disfrutar de esta experiencia que une tradición, innovación y el inconfundible espíritu de la Dolce Vita, con una edición limitada. / Cedida

Las coctelerías de Madrid que están marcando el ritmo

En la capital, el recorrido combina clásicos consolidados con barras que juegan a sorprender. Estas son algunas de las paradas y lo que se está sirviendo en cada una.

Dry 1862: café, whisky y un toque inesperado

Aquí la ruta arranca con dos caminos claros:

  • Disaronno Espresso: mezcla intensa con whisky escocés, café y agave, rematada con pimiento dram.
  • Velvet Fizz: más perfumado y sedoso, con Disaronno Velvet, ginebra, vainilla y sauco.

Bad Company 1920: sofisticación con especias y bosque

Dos cócteles para quien quiere complejidad:

  • Annunciazione: Irish whiskey, limón y shrub de mandarina con azafrán.
  • Luxury Company: Disaronno Velvet, licor de chocolate blanco y un giro aromático con notas de pino.

Planta Baja: el lado cítrico y el guiño picante

Ideal si buscas frescura (y un punto canalla):

  • Mara: mezcal, pomelo y tajín.
  • Dona: Disaronno Velvet con ananas, cilantro y limón.

Level Bar: merienda líquida y sobremesa en copa

Diciembre también es eso: postre y café, pero con hielo.

  • De Sobremesa: vodka y sirope de galleta.
  • La Merienda: espresso, licor de naranja y agua de azahar.

Momus: el tramo más atrevido de la ruta

Si te gusta salirte del guion, aquí hay dos nombres que ya generan conversación:

  • Tango de Courage (picante, con carácter)
  • Polenta & Cheese (experimental, a medio camino entre bar y cocina)

Harvey’s: cremosidad y un bourbon con sorpresa

Dos propuestas con textura y personalidad:

  • Beharry: bourbon infusionado en cacahuete.
  • Majestic: cremoso y redondo, de los que piden noche larga.

Santa María: clásicos "con vuelta"

  • Cosmopolitan Vanguardia
  • Espresso Martini Vanguardia

Cheequitin: dos opciones fáciles de querer

  • Disaronno Brew (refrescante)
  • Disaronno White (suave)

El detalle que lo une todo: 500 años de historia (y edición limitada)

La ruta se enmarca en una celebración redonda: Disaronno Originale cumple 500 años y lo acompaña con una colección de botellas de edición limitada en cinco diseños: Passione, Bellezza, Dolcevita, Stile y Eleganza. Funciona como guiño estético al espíritu italiano que inspira el recorrido: elegancia, disfrute y un punto teatral. Porque en Madrid diciembre pasa rápido y las cartas navideñas duran lo que duran. La ruta termina el 31 de diciembre, así que estos días son literalmente la ventana final:

  • Si te apetece algo distinto al vino de siempre.
  • Si buscas un plan corto pero especial entre compras y cenas.
  • Si quieres despedir el año con una copa que no sea la típica.

