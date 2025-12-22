La Lotería de Navidad riega Madrid con todos los premios menos un quinto y más de 350 millones de euros

Aluvión de premios en la Comunidad de Madrid, que ha sido una de las más agraciadas en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad celebrado este lunes. Las administraciones de la región han consignado series de todos los premios importantes excepto uno, el 18669, un quinto premio. De todos los demás, el Gordo (79.432; 400.000 euros el décimo premiado); el segundo premio (70.048; 125.00 euros el décimo); el tercero (90.693; 50.000 euros el décimo); los dos cuartos (25508 y 78477; 20.000 euros el décimo) y siete de los ocho quintos (23112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273 y 41.716; 6.000 euros el décimo) se han vendido cupones en la capital y en municipios de la región.

La cifra total de premios repartidos en la Comunidad de Madrid supera este año, de largo, los 300 millones de euros. A falta de cálculos definitivos, la cifra superaría los 355,38 millones de euros, según estimación de la agencia Europa Press. Las ventas en las administraciones madrileñas han superado este año los 28 millones de décimos de Lotería de Navidad por valor total de 563,9 millones de euros, la cantidad más alta de toda España. Considerando la cifra de 355,38 millones de euros, el retorno de cara euro jugado en la región habría sido de 63 céntimos.

La gran campanada, y la más tempranera, la ha dado la administración número 16, en el número 10 de la calle Barquillo, informa Pedro del Corral. Apenas 20 minutos después de iniciado el sorteo en el Teatro Real, a las 9.21 horas exactamente, los niños de San Ildefonso cantaban el segundo premio, correspondiente al 70.048. Íntegramente vendido en este céntrico despacho de loterías en el barrio de Chueca, repartía un total de 247 millones de euros.

"No es un número que solamos vender, nos llegó", comentaba Raquel, la lotera, que está de triple celebración, por el premio , porque este 22 de diciembre ha cumplido años y porque este mes se jubila. "Se ha vendido en gran cantidad a empresas, los encargaron en su momento. También se lo llevó gente del barrio".

Pero aunque la gran lluvia de millones caída en la capital la haya traído este año el segundo premio, el Gordo también se ha hecho presente y de manera bastante abundante, informa Marina Armas. En total han sido 16 series las que la administración 246, en el barrio de La Elipa, ha despachado del 79.432, el primer premio. En suma, 64 millones de euros, la mayoría de los cuales los compró la asociación Isegoría, una agrupación de carácter cultural de otra zona de Madrid, Embajadores, que los ha repartido en forma de participaciones de cuatro euros cada una.

"Siempre piensas que te va a pasar, pero esto un sueño, una locura", explicaba la lotera Esther Lanchas aún sin creérselo del todo. Es la primera vez que esta oficina, abierta hace 38 años por el padre de Esther, da el Gordo de Navidad.

También el tercer premio, el 90.693, se ha vendido en Madrid, aunque de forma mucho más dispersa. Doña Manolita, la célebre administración de la calle del Carmen, llevaba una serie. No lejos de allí, también en el distrito Centro, en el número 18 de la calle Alcalá, se celebraba en un intervalo de 20 minutos que allí se han despachado este tercero y un quinto premio, el 23.112, informa Pablo Tello. "Ya te dije que daríamos más", comentaba Ángela, una de las trabajadoras. "Estamos muy contentas. Es el segundo año que repartimos el tercer premio y la emoción es siempre la misma. Nos sube la adrenalina".

Algún décimo del tercero se ofrecía en San Lorenzo de El Escorial, aunque el premio que más dinero ha dejado en la localidad ha sido uno de los cuartos, concretamente el 78477. Unas cuantas series de tres de los quintos premios vendidas en Pepito Herranz y en el Centro Comercial Los Soportales, las dos administraciones del municipio, han elevado la cantidad repartida hasta los 2,5 millones de euros, justo en el año en que el vidente Rappel había predicho que la suerte llegaría hasta allí. La suma no es nada despreciable para un núcleo de 18.375 habitantes.

Los grandes afortunados allí, en cambio, han sido una familia de Ávila, informa Daniel Romera. "Adquirieron 30 o 40 décimos del quinto premio, "siguiendo la tradición familiar y las recomendaciones de un ser querido, un gesto que les permitió compartir la emoción del sorteo", relata Begoña, una de las loteras sanlorentinas.

También fuera de la capital, el 78477 ha dejado un buen pellizco de 10 millones de euros en Getafe. Otra localidad de la periferia, Torrejón de Ardoz, sumó otros 2,5 millones de euros gracias a un quinto premio, el 94273, en dos administraciones distintas regentadas por dos hermanos, Ana y Julio García, informa Efe.

Donde más generoso ha sido un quinto premio, en cambio, ha sido en el barrio de Canillas, en el distrito de Hortaleza de la capital. Allí, en la administración número 433, Olga ha vendido casi íntegramente el 61366, con lo que ha repartido entre dos empresas y numerosos vecinos del barrio más de 10,2 millones de euros. Este mismo año, el pasado julio, había dado un primer premio de la Lotería Nacional. De otro quinto premio, el 41.716, se habían ofrecido hasta 8,5 millones de euros entre Puente de Vallecas (80 series) y Arganda del Rey (60 series).