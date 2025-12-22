En Directo
Sorteo de Navidad
Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad
El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo
Siga en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.
Poco a poco, se empieza a llenar el patio de butacas del Teatro Real para vivir un día muy especial
Pese a que aún falta más de media hora para el inicio del sorteo, el Teatro Real ya empieza a coger color para la gran cita. Los asistentes llegan a este templo cultural de Madrid ataviados con disfraces de lo más variopintos, aunque la gran mayoría de ellos tienen el tinte navideño clásico de estas fechas señaladas. Se respira ilusión por los cuatro costados del patio de butacas.
¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad?
El sorteo de la Lotería de Navidad nació en Cádiz, en el marco de la Guerra de la Independencia. El 18 de diciembre de 1812, la ciudad andaluza acogió la primera edición de este día tan especial. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesos, y el primer Gordo fue para el número 03604.
El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.
