Horarios del Metro de Madrid en Navidad: cambios en Nochebuena, Navidad y Año Nuevo

La Comunidad de Madrid modificará los horarios de apertura y cierre del Metro durante las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, como ocurre cada año. Además, mantendrá activo hasta el 6 de enero un dispositivo especial de refuerzo que permitirá aumentar la circulación de trenes hasta un 131% en las franjas de mayor demanda.

Horarios especiales por Navidad

Nochebuena (24 de diciembre): el servicio finalizará a las 22.00 horas . Los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21.30 .

el servicio finalizará a las . Los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las . Navidad (25 de diciembre): el Metro retrasará su inicio y comenzará a funcionar a las 8.00 horas .

el Metro retrasará su inicio y comenzará a funcionar a las . Fin de Año: los días 30 y 31 de diciembre , la estación de Sol permanecerá cerrada desde las 18.00 horas hasta el final del servicio, con motivo de las preuvas y las campanadas.

los días , la estación de permanecerá cerrada desde las hasta el final del servicio, con motivo de las preuvas y las campanadas. Año Nuevo (1 de enero): la red abrirá a las 7.00 horas, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Refuerzo del servicio hasta Reyes

Para garantizar los desplazamientos durante todo el periodo navideño, el Ejecutivo autonómico activará un refuerzo especial de Metro hasta el 6 de enero, con un aumento de trenes de hasta el 131% entre las 10.00 y las 23.00 horas.

Este refuerzo se concentrará especialmente en las líneas de mayor afluencia —1, 2, 3, 4, 5 y 10— y se complementará con un incremento del personal de Metro y de los efectivos de vigilancia en las estaciones con mayor volumen de viajeros.

Récord histórico de viajeros

El refuerzo llega tras un nuevo récord de demanda. El pasado 28 de noviembre, Metro de Madrid alcanzó su máximo histórico de viajeros en un solo día, con 2,82 millones de viajes, lo que supone un 1,5% más que el anterior récord registrado en la misma fecha de 2024, según datos de la compañía metropolitana.