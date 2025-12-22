Hakuna llena de villancicos la Puerta del Sol ante miles de madrileños

Miles de personas se han congregado este lunes en la Puerta del Sol para disfrutar del concierto gratuito de Hakuna Group Music, el grupo juvenil de inspiración cristiana, que ha actuado en directo desde el balcón de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.

La actuación se ha enmarcado en la programación de Villancicos en Sol, organizada por el Ejecutivo regional y que se celebra desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido a la interpretación de siete temas a cargo de la banda, cuyo repertorio combina música, juventud y fe. Entre las canciones interpretadas han sonado villancicos tradicionales como ‘Los peces en el río’ y ‘Campana sobre campana’, que el público ha entonado de forma coral, junto a piezas del propio grupo como ‘Hoy en Belén’, ‘Del cielo’, ‘Sencillamente’, ‘Un segundo’ y ‘A ti te alabo’.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asisten al concierto del grupo Hakuna en la Real Casa de Correos. / A. Pérez Meca / Europa Press

Los asistentes, que llenaban la plaza, corearon las canciones y siguieron la actuación con entusiasmo. Hakuna Group Music comenzó su andadura musical en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro (Brasil) y, desde entonces, ha reunido una amplia comunidad de seguidores dentro y fuera de España.

La formación cuenta con ocho álbumes publicados, acumula millones de reproducciones en plataformas musicales y ha logrado gran difusión en redes sociales, además de haber llenado recintos como el Movistar Arena de Madrid.