El Gobierno de Almeida saca adelante su presupuesto para 2026, 6.578 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes su presupuesto para 2026, unas cuentas municipales que donde crecen todas las áreas y que contarán con 6.578 millones de euros, 301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8%.

Con la mayoría absoluta del PP, y con las tres enmiendas a la totalidad de la oposición rechazadas, el pleno del Consistorio madrileño ha sacado adelante los terceros presupuestos de la actual legislatura, que incluyendo el sector público empresarial, será de 7.724 millones de euros.

"La mejor ciudad para invertir"

La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, que ha arrancado su intervención con una felicitación a María Guardiola, ha destacado que este tercer proyecto de presupuestos hace que la corporación avance con el cumplimiento de su programa y el "fortalecimiento de los servicios a los madrileños".

Unas cuentas "para seguir haciendo de Madrid la mejor ciudad para invertir, visitar, vivir": "Son la herramienta para seguir transformando Madrid en una ciudad más segura y verde (...) miran al futuro, son lo que Madrid necesitan".

Para la concejala socialista Enma López estos presupuestos no van a mejorar "en casi nada" la vida de los madrileños y le ha dicho al alcalde madrileño que se le han "acabado las ideas".

"Fiables y predecibles"

"Últimamente presumen mucho de ser fiables y predecibles. Y lo son: ante el maltrato de la señora Ayuso, silencio, ante los problemas de los madrileños, humo. Ante los retos de la ciudad, cero imaginación Deberíamos estar ante un presupuesto que mire al futuro y lo que nos encontramos es un fin de ciclo", ha subrayado López.

Por su parte, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha cargado contra los presupuestos al considerar que consolidan un modelo de ciudad que camina hacia la "desaparición del Madrid que conocimos" y que se financia, a su juicio, mediante "un saqueo fiscal de muchas familias que muy pronto ya no podrán vivir en Madrid".

En su turno, la concejala de Más Madrid Sara Ladra ha afirmado que estos presupuestos consolidan una ciudad "para ricos" y priorizan el turismo de lujo y la especulación inmobiliaria frente a las necesidades de la población.

En su turno de réplica, la consejera de Economía ha criticado a la oposición de no haberse "estudiado" el proyecto de presupuestos, y les ha espetado que éstos se han hecho "desde el rigor" y "poniendo a la persona" como eje de sus actuaciones y "siendo absolutamente previsibles" porque en el programa electoral del PP está el compromiso de "conseguir que Madrid tenga los mejores servicios públicos posibles".

El pleno extraordinario ha arrancado con un minuto de silencio por el cantante Robe Iniesta, Alfonso Ussía, así como por las víctimas del atentado de Sydney.