Una familia de Ávila, la más afortunada del quinto premio de la Lotería de Navidad en San Lorenzo de El Escorial: "Compraron más de 30 décimos"

El sorteo de la Lotería de Navidad de este año ha repartido la suerte por distintos puntos de la Comunidad de Madrid, pero si hay un municipio que ha sido realmente agraciado es San Lorenzo de El Escorial. Conocido por su imponente Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este emblemático edificio construido en el siglo XVI por orden del rey Felipe II combina funciones de monasterio, palacio real, panteón y biblioteca, y atrae cada año a miles de visitantes.

El primer cuarto premio, el número 78.477, ha dejado millones de euros en este pueblo situado a 50 kilómetros al noroeste de Madrid, mientras que el quinto premio, el número 77.715, un clásico ‘viajero’, también ha repartido fortuna en Leganés y Móstoles.

Sara Fernández

Se han vendido más de 400 décimos premiados

En la Administración de Lotería San Lorenzo, donde se vendieron décimos de ambos premios, Begoña, una de sus empleadas, explicó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la jornada ha estado marcada por la emoción, aunque de forma contenida. “El quinto premio ha estado muy repartido; se vendieron unos 400 décimos, así que mucha gente podrá disfrutar del premio. En cuanto al cuarto, se vendieron menos, alrededor de 20 décimos”, señaló.

Ya han acudido los primeros afortunados, aunque al superar los 2.000 euros el cobro debe realizarse en una entidad bancaria. Mientras tanto, la administración ha recibido numerosas llamadas de vecinos queriendo confirmar los resultados. Entre las historias más curiosas, destacan unos clientes de Ávila que adquirieron 30 o 40 décimos del quinto premio, "siguiendo la tradición familiar y las recomendaciones de un ser querido, un gesto que les permitió compartir la emoción del sorteo".