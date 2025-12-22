Doña Manolita vuelve a dar alegrías: 2,32 millones repartidos en la Lotería de Navidad

Doña Manolita ha vuelto a aparecer en el mapa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, aunque este año sin grandes alardes: la administración más icónica de Madrid (calle del Carmen, 22) ha repartido 2,32 millones de euros gracias a un Tercer Premio, un Cuarto Premio y dos Quintos Premios, según los datos facilitados a Europa Press.

Varias personas hacen cola para comprar lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño en la administración de lotería 'Doña Manolita', a 4 de enero de 2025, en Madrid (España). / Europa Press

¿Cuánto dinero ha repartido Doña Manolita en total?

La cifra total asciende a 2.320.000 euros, desglosada así:

Tercer Premio: 2.000.000 € (una serie) con el 90.693 .

(una serie) con el . Cuarto Premio: 200.000 € (una serie) con el 25.508 .

(una serie) con el . Quintos Premios: 120.000 € en conjunto, con el 60.649 (Segundo Quinto) y el 41.716 (Séptimo Quinto).

En resumen: 2 millones del tercero, 200.000 del cuarto y 120.000 de quintos asciende a un total de 2,32 millones de euros repartidos en la capital.

Los números premiados que han pasado por la ventanilla

En la administración del Carmen, 22, han explicado que el 90.693 (Tercer Premio) no era un número abonado —de los que llegan cada año al establecimiento—, por lo que no tenían más datos sobre quiénes podrían ser los agraciados.

Administración de la calle Barquillo de Madrid en la que se vendió íntegro el segundo premio. / José Luis Roca

La noticia contrasta con el gran protagonismo de otras administraciones madrileñas en este 22 de diciembre, marcado por el Segundo Premio íntegro vendido en la calle Barquillo y por parte del Gordo repartido en Hortaleza. En ese contexto, Doña Manolita se queda esta vez en un reparto más contenido: suficiente para volver a ser noticia, pero lejos del gran golpe que muchos esperan cada Navidad cuando pasan por su escaparate.