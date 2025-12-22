SUCESOS
Detienen a un hombre tras atrincherarse con su pareja con una pistola simulada en un piso de Chamberí
La rápida intervención ha permitido detener al individuo, de nacionalidad española, y que la mujer que se encontraba con él no sufriera ningún tipo de heridas.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años que este lunes se ha atrincherado en una vivienda del distrito de Chamberí con una pistola simulada y ha amenazado a su pareja, según han indicado a EFE fuentes policiales.
El suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía cuando el Policía Nacional ha sido alertada de que en el interior de una vivienda en el número 86 de la calle Vallehermoso, en el distrito de Chamberí, se encontraba un hombre amenazando a una mujer.
La rápida intervención de las Unidades de Prevención y Respuesta (UPR) ha permitido detener al individuo, de nacionalidad española, y que la mujer que se encontraba con él no sufriera ningún tipo de heridas.
