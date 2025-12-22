Cuántos quintos premios se reparten en la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad 2025 continúa repartiendo ilusión y dinero por toda España. Hasta el momento, se han repartido cinco de los ocho quintos premios, cada uno dotado con 6.000 euros por billete. Los números afortunados, que se han vendido en múltiples puntos de venta, desde grandes ciudades hasta pequeños municipios, son: 23112, 60649, 77715, 25412 y 61366.

Número 23112

Entre las localidades agraciadas se encuentran:

Andorra (Teruel), San Jorge, 43

Zaragoza, Coso 79-81

Granada, C.C. Carrefour "Armilla"

Plasencia (Cáceres), C.C. Carrefour Plasencia

Bilbao, Arenal 1

Barcelona, Gran Via Corts Catalanes 492

Castro Urdiales (Cantabria), La Correría 1

Campo de Criptana (Ciudad Real), Santa Ana 24

Porqueres (Girona), Sant. Andreu 29

Usurbil (Guipuzcoa), C.C. Urbil-Polig Asteasuain 7

Número 60649

Ha sido vendido en:

Roquetas de Mar (Almería), Avda. Juan Carlos I, 44

Málaga, C.C. Pza. Mayor

Pontevedra, Michelena 32

Las Palmas GC, C.C. Corte Inglés Siete Palmas

Vitoria-Gasteiz, C.C. E Leclerc

Torrevieja (Alicante), C.C. Carrefour

Gijón (Asturias), Palacio Valdés 9

Almendralejo (Badajoz), Carretera Santa Marta 71

Barcelona, Viladecans y Montgat

Santander (Cantabria), Hernán Cortés 1

Y numerosos puntos en Madrid, Murcia, Valencia y Baleares

Número 77715

Los agraciados lo han comprado en:

Aranda de Duero (Burgos), Plaza Santa María 10

Zaragoza, La Salina 1

Elda (Alicante), Alfonso XIII, 25

Madrid, San Lorenzo del Escorial y Camino Viejo de Leganés 143

Fisterra (A Coruña), Paseo da Ribeira 23

Villanueva de la Serena (Badajoz), C.C. Carrefour

Pamplona (Navarra), Mayor 87

Mérida (Badajoz), Sta. Lucía 4

Guadalajara, Brihuega

San Sebastián (Guipuzcoa), Narrica 21

Valencia y Torrevieja (Alicante)

Cádiz, José del Toro 13

Número 25412

Se ha repartido en:

Málaga, C.C. Vialia-Renfe

Madrid, Buendía 21 y Santa Bárbara 11

Almería, Avda. García Lorca 91

Salamanca, Quintana 5

Sevilla, Animas 2

Zaragoza, Cádiz 8

Granada, Encrucijada 1

Maracena (Granada), C.C. Encrucijada 1

Número 61366

Ha tocado en: