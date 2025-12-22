SORTEO EXTRAORDINARIO
Cuántos quintos premios se reparten en la Lotería de Navidad 2025
La Lotería de Navidad de 2025 ya ha repartido cinco quintos premios, con números premiados en ciudades y municipios de toda España, dotados con 6.000 euros por billete
La Lotería de Navidad 2025 continúa repartiendo ilusión y dinero por toda España. Hasta el momento, se han repartido cinco de los ocho quintos premios, cada uno dotado con 6.000 euros por billete. Los números afortunados, que se han vendido en múltiples puntos de venta, desde grandes ciudades hasta pequeños municipios, son: 23112, 60649, 77715, 25412 y 61366.
Número 23112
Entre las localidades agraciadas se encuentran:
- Andorra (Teruel), San Jorge, 43
- Zaragoza, Coso 79-81
- Granada, C.C. Carrefour "Armilla"
- Plasencia (Cáceres), C.C. Carrefour Plasencia
- Bilbao, Arenal 1
- Barcelona, Gran Via Corts Catalanes 492
- Castro Urdiales (Cantabria), La Correría 1
- Campo de Criptana (Ciudad Real), Santa Ana 24
- Porqueres (Girona), Sant. Andreu 29
- Usurbil (Guipuzcoa), C.C. Urbil-Polig Asteasuain 7
Número 60649
Ha sido vendido en:
- Roquetas de Mar (Almería), Avda. Juan Carlos I, 44
- Málaga, C.C. Pza. Mayor
- Pontevedra, Michelena 32
- Las Palmas GC, C.C. Corte Inglés Siete Palmas
- Vitoria-Gasteiz, C.C. E Leclerc
- Torrevieja (Alicante), C.C. Carrefour
- Gijón (Asturias), Palacio Valdés 9
- Almendralejo (Badajoz), Carretera Santa Marta 71
- Barcelona, Viladecans y Montgat
- Santander (Cantabria), Hernán Cortés 1
- Y numerosos puntos en Madrid, Murcia, Valencia y Baleares
Número 77715
Los agraciados lo han comprado en:
- Aranda de Duero (Burgos), Plaza Santa María 10
- Zaragoza, La Salina 1
- Elda (Alicante), Alfonso XIII, 25
- Madrid, San Lorenzo del Escorial y Camino Viejo de Leganés 143
- Fisterra (A Coruña), Paseo da Ribeira 23
- Villanueva de la Serena (Badajoz), C.C. Carrefour
- Pamplona (Navarra), Mayor 87
- Mérida (Badajoz), Sta. Lucía 4
- Guadalajara, Brihuega
- San Sebastián (Guipuzcoa), Narrica 21
- Valencia y Torrevieja (Alicante)
- Cádiz, José del Toro 13
Número 25412
Se ha repartido en:
- Málaga, C.C. Vialia-Renfe
- Madrid, Buendía 21 y Santa Bárbara 11
- Almería, Avda. García Lorca 91
- Salamanca, Quintana 5
- Sevilla, Animas 2
- Zaragoza, Cádiz 8
- Granada, Encrucijada 1
- Maracena (Granada), C.C. Encrucijada 1
Número 61366
Ha tocado en:
- Madrid, Carretera de Canillas 60
- Albacete, Rosario 3
- Barcelona, Travessera de les Corts 34 y Galileo 342
- Granada, C.C. Carrefour "Armilla"
- Huelma (Jaén), Avda. de Andalucía 42
- Guijuelo (Salamanca), San Marcos 3
- Gandia (Valencia), Paseo Germanías 39
- Arroyo de la Encomienda (Valladolid), C.C. Río Shopping
- Zamora, Martínez Villergas 8
- Ourense, Avda. de Madrid 4 y Ervedelo 20
