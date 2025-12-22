La Comunidad de Madrid incorpora inteligencia artificial para lanzar propuestas de ocio personalizadas

El pasado miércoles, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacía balance de gestión del año, señalaba que la inteligencia artificial ya se está utilizando en 88 procedimientos en la administración regional. La mayoría, casi el 90%, tiene que ver con el ámbito sanitario. Esta tecnología se utiliza, por ejemplo, para el análisis de imágenes médicas o para la identificación más certera y más rapida de pacientes de riesgo.

La Consejería de Digitalización ha identificado, no obstante, alrededor de 200 posibles casos de uso de IA. Además de en el caso sanitario, se aplica para agilizar procesos en oficinas de empleo o, en materia de transporte, para planificar rutas sostenibles. También para trazar itinerarios formativos. Pero, según estas herramientas se van haciendo cada vez más omnipresentes, también se contemplan usos de carácter más lúdico.

En este sentido, se va a incorporar una nueva función a Cuenta Digital, la aplicación lanzada por la Comunidad hace un año en origen para facilitar trámites administrativos. La nueva utilidad, basada en IA, ofrecerá a los usuarios de la app propuestas personalizadas de ocio, cultura y formación adaptadas a sus intereses. Este nuevo servicio, explica la Consejería de Digitalización en una nota, figurará en la parte superior de la aplicación en formato de vídeo corto.

El pequeño vídeo se actualizará a diario con tres sugerencias diferentes adaptadas a las preferencias de cada ususario, si bien mantentrá las recomendaciones visibles durante una semana. Es en ese proceso de personalización en el que interviene la inteligencia artificial, en función de los consentimientos que el ciudadano haya dado a la plataforma, como el de la ubicación.

Para seleccionar los contenidos recomendados, el sistema utiliza criterios como la popularidad de la propuesta, en función de las visitas recibidas, la proximidad, a partir del código postal o municipio, o la fecha. Asimismo, se nutre de información pública y anonimizada o del tráfico registrado en las páginas web de la propia administración regional que los ciudadanos hayan visitado recientemente.

Entre las ofertas de ocio y culturales que la Consejería de Digitalización ejemplifica que se ofrecen en la funcionalidad que ahora se estrena en la Cuenta Digital hay musicales como Wicked o visitas al Valle de los Neandertales, en el Parque Arqueológico de Pinilla del Valle, donde, además, se prevé en 2026 la inauguración de un museo. Una curiosa forma de conectar, a tarvés de la IA, 90.000 años de historia.

"Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en la digitalización de los servicios públicos y refuerza así su compromiso de acercar la Administración regional a todos los ciudadanos" defiende el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.