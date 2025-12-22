Este es el dinero que te puedes llevar por acertar las tres últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad: ¿se acumula a otros premios?

En la mañana del 22 de diciembre, el ambiente es diferente. Si bien nuestra rutina parece ser la misma, somos conscientes de que todo puede cambiar de un momento a otro. Desde las 9:00 horas de la mañana los niños de San Ildefonsocantan los números premiados y, desde la comodidad de nuestra casa, todos esperamos de alguna manera que nuestra vida cambie.

Pero lo cierto es que Madrid este año está de celebración. La mayoría de los premios están bastante repartidos por la capital y, a diferencia de otras ediciones del Sorteo, están saliendo más rápido de lo previsto.

El primero que salía era el segundo, íntegro en la Comunidad, que ha desatado la alegría en la administración de la calle Barquillo donde se ha vendido. Poco después salían terceros, cuartos, quintos, y a las 11:00 de la mañana ¡el mismísimo Gordo!

¿Cuánto dinero me dan por las tres últimas cifras del Gordo?

Hay quienes ya planean en la mañana de este lunes qué van a hacer con los 400.000 euros al décimo que ofrece El Gordo. Es cuestión de suerte que toque pero eso no significa que no puedas conseguir dinero con otro décimo.

Claro que existen más premios en la Lotería de Navidad, pero no hace falta aspirar a uno de ellos para recibir algo de dinero. Si tu décimo se parece extrañamente al Gordo, que sepas que no está todo perdido.

Aunque en el Sorteo de Navidad no existe un premio específico para las tres últimas cifras (a diferencia de la Lotería del Niño), los ciudadanos sí que tienen derecho a cobrar la suma de dos premios menores acumulables. En total: 120 euros al décimo.

¿Por qué son 120 euros?

Muchos participantes creen erróneamente que acertar tres números paga más que acertar dos, pero en el reglamento de la Lotería de Navidad esto no funciona así. Si tu décimo acaba en las mismas tres cifras que el Gordo, estás cobrando por dos conceptos diferentes que se suman:

Las dos últimas cifras : al coincidir en la terminación de dos dígitos con el primer premio, te corresponden 100 euros al décimo.

: al coincidir en la terminación de dos dígitos con el primer premio, te corresponden 100 euros al décimo. El reintegro: al coincidir la última cifra con la del Gordo, recuperas lo jugado, es decir, 20 euros al décimo.

Al sumar ambos conceptos, el importe total a percibir es de 120 euros al décimo.

¿Cómo puedo cobrar los 120 euros?

Al tratarse de un premio menor (inferior a 2.000 euros), el cobro es muy sencillo. No hace falta ir al banco y puedes cobrarlo desde la tarde del 22 de diciembre en cualquier administración de lotería. Si lo prefieres, puedes cobrarlo a través de Bizum, si es que la administración tiene el sistema habilitado. También puedes cobrarlo en efectivo si es más fácil para ti.