LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Cómo cobrar un décimo de la Lotería de Navidad: plazos, lugares y requisitos

Con estos pasos claros, cobrar un décimo premiado de la Lotería de Navidad es un trámite sencillo y seguro

Muchos participantes creen erróneamente que acertar tres números paga más que acertar dos, pero en el reglamento de la Lotería de Navidad esto no funciona así

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad ya cerrado, llega el momento de la duda más habitual cada 22 de diciembre: cómo cobrar un décimo premiado. El trámite cambia según cuánto hayas ganado, en qué estado esté el décimo y si el premio se reparte entre varias personas. Estas son las claves que conviene tener a mano.

Esta administración de Toledo ha repartido un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad / R.R.

Cuándo se puede cobrar un décimo premiado

El cobro de los premios se inicia el mismo 22 de diciembre, una vez finalizadas las verificaciones de los números y los procesos informáticos de Loterías y Apuestas del Estado. Además, es importante destacar que el derecho a cobro no es indefinido. El plazo finaliza el 23 de marzo, ya que los premios caducan a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo.

Dónde cobrar un décimo según el importe del premio

Si el décimo o resguardo está premiado con menos de 2.000 euros, se puede cobrar en cualquiera de los 10.869 puntos de venta oficiales de la red de Loterías.

  • El pago puede realizarse en metálico.
  • También es posible cobrar el premio mediante Bizum.

Cuando el premio alcanza o supera los 2.000 euros, el cobro debe realizarse en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank. En estos casos es obligatorio identificarse y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.

Cómo cobrar un décimo compartido

Si el décimo premiado se ha compartido, especialmente en premios iguales o superiores a 2.000 euros, es necesario identificar a todos los participantes en el momento del cobro. El acuerdo puede haberse hecho en papel, por correo electrónico o a través de aplicaciones como WhatsApp. Lo relevante es que exista un rastro verificable del reparto. "Se trata de una cuestión de prueba", ha subrayado a EFE Vicent Josep Sorrenti Costa, profesor del Grado en Derecho de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Para evitar problemas, debe constar:

  • El número del décimo, serie y fracción.
  • La fecha del sorteo.
  • La identidad de los copropietarios.
  • El porcentaje o cantidad que corresponde a cada uno.
  • Quién actúa como depositario del décimo.
Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias/Archivo / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

Qué hacer si el décimo está deteriorado

Si el décimo premiado está roto, dañado o en mal estado, el procedimiento es específico. El titular debe acudir a un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario 'Solicitud de pago de premios', firmarlo y entregar el décimo deteriorado. Este será remitido a Loterías y Apuestas del Estado para su autentificación, paso imprescindible antes de autorizar el pago.

Y si el décimo ha sido robado

En caso de sustracción del décimo, si este resulta premiado, el afectado puede personarse en un juzgado con la correspondiente denuncia para que se inicie el procedimiento judicial que determine el derecho al cobro.

Claves para no perder el premio
  • Guardar el décimo en buen estado.
  • No superar el plazo del 23 de marzo.
  • Dejar constancia por escrito si el décimo se comparte.
  • Acudir al lugar de cobro correcto según el importe.

Con estos pasos claros, cobrar un décimo premiado de la Lotería de Navidad es un trámite sencillo y seguro.

