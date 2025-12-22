Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad

Los premios más jugosos se entregan en efectivo, mientras que los menores pueden ingresarse a través de Bizum

Agraciados con el 'Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en Madrid.

Agraciados con el 'Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en Madrid. / Europa Press

J.E.

Madrid

Uno de los sueños de cualquiera que tiene algún décimo es que su número suene el día del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 justo antes de que uno de los niños de San Ildefonso cante la anhelada frase "cuatro millones de euros". O, en muchos casos, simplemente ver que la ilusión regresa a nosotros en forma de pequeño premio, aunque solo sea con la 'pedrea'.

Para aquellos que nunca han tenido esa suerte, es muy probable que la forma de cobrar los premios que arroje el sorteo este domingo 22 de diciembre de 2025 les sea completamente desconocida. No obstante, lo cierto es que el procedimiento no tiene excesivas complicaciones.

Premios mayores

Todos aquellos premios inferiores a 2.000 euros deben cobrarse en las administraciones de lotería. Por el contrario, si nos ha tocado el 'Gordo', el segundo premio, el tecero, uno de los dos cuartos o uno de los ocho quintos, nos veremos obligados a acudir a una de las entidades financieras autorizadas (a saber, BBVA y CaixaBank) para que nos hagan entrega del dinero. Es importante tener en cuenta que las entidades no pueden cobrar comisiones a los afortunados, ni obligarlos a tener una cuenta en su banco para poder entregar el premio.

¿Y si te toca? Así es como la gente suele gastar el dinero de la Lotería de Navidad

¿Y si te toca? Así es como la gente suele gastar el dinero de la Lotería de Navidad

El premio Gordo de este año otorgará a sus afortunados poseedores 400.000 euros por décimo, que se quedarán en 328.000 una vez Hacienda se cobre su parte. El segundo premio está dotado con 125.000 euros al décimo -de los que quedarán limpios 108.000-, mientras que los que tengan un tercer premio se llevarán 50.000 (de los que ingresarán 48.000). Los dos cuartos supondrán 20.000 euros y los ocho quintos darán 6.000 euros por décimo, y estos se percibirán íntegramente, ya que los premios menores a 40.000 euros están exentos de impuestos.

Premios menores

Sin embargo, hay más en la Lotería de Navidad que los grandes premios. Y sí, la 'pedrea', con sus 100 euros al décimo, forma parte de los premios que no superan los 2.000 euros, pero quedan muchos más, por lo general menos conocidos por el público. Por ejemplo las llamadas 'aproximaciones'. Se trata de los números inmediatamente anterior y posterior a los premiados con el primer, segundo y tercer premio, y sus poseedores se embolsan 2.000, 1.250 y 960 euros, respectivamente. También están premiados los décimos que tengan la misma cifra de centenas que los premios del primero a los cuartos, así como los que tengan las dos últimas cifras coincidentes con el primer, segundo o tercer premio. En todos estos casos, el poseedor del décimo se embolsará 100 euros, como si su número hubiera salido en la 'pedrea'. Por último, a quienes acierten la última cifra del Gordo se les dará un reintegro de 20 euros (el valor del décimo). Puedes repasar todos los premios en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad 2025.

¿Y qué tienen en común todos estos premios a la hora de cobrarlos? Pues que, al no superar los 2.000 euros, desde 2020 es posible hacerlo a través de Bizum, directamente en las administraciones de lotería. Para ello basta con obtener un 'QR Bizum' en el apartado de Bizum de nuestra aplicación de banca móvil.

Sigue estas supersticiones y estarás más cerca de que te toque la Lotería de Navidad

Sigue estas supersticiones y estarás más cerca de que te toque la Lotería de Navidad

Para seguir al detalle todo lo que suceda a lo largo del sorteo de la Lotería de Navidad durante la mañana del 22 de diciembre de 2024, desde aquí te ofreceremos un directo narrado minuto a minuto con todas las noticias, anécdotas y novedades, además de imágenes, vídeos y reacciones.

Lotería de Navidad 2025

