Cómo cobrar un décimo compartido por WhatsApp: qué vale como prueba y cómo evitar problemas

En las horas previas al Sorteo de Navidad se repite la misma escena: en los grupos de WhatsApp de familias, amigos o compañeros de trabajo circulan fotos de décimos, mensajes de "vamos a medias" y capturas de Bizum. La duda llega después, si el 22 de diciembre la suerte sonríe: ¿tiene valor legal todo eso y sirve para cobrar un premio compartido?

Esta es una de las preguntas clave que conviene hacerse, especialmente antes del sorteo, sobre todo por si el portador del décimo decide no pagar o directamente desaparece. Ahora bien, una vez que el sorteo navideño ha repartido sus premios, especialmente en numerosas zonas de Madrid conviene conocer estas recomendaciones trasladadas a EFE por expertos en Derecho Civil, como el doctor Vicent Josep Sorrenti, y asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para blindar el acuerdo y evitar conflictos.

¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año? / MONTAJE EPE

¿Basta con mandar una foto del décimo por WhatsApp?

No. Y aquí está uno de los errores más habituales. Según Sorrenti, "una simple fotografía, sin aportar más datos, resulta insuficiente para acreditar que el décimo es compartido por varias personas". En la práctica, muchas veces no se piden más datos por exceso de confianza o por cierta incomodidad. Para que exista una prueba mínimamente sólida —da igual si es WhatsApp, email o un papel— conviene que, junto a la foto, conste de forma expresa:

Número del décimo

Serie y fracción

Fecha del sorteo

Identidad de todas las personas copropietarias

Porcentaje o cantidad que juega cada una

que juega cada una Quién es el depositario (la persona que guarda el décimo físico)

"Se trata de una cuestión de prueba", subraya el experto: lo importante es dejar un rastro verificable del acuerdo.

¿Sirven un 'ok', un emoji o una captura de pantalla?

Pueden tener valor, pero son una prueba débil si no van acompañados de elementos más sólidos. Conviene recordar que el décimo es un título al portador: en principio, cobra quien lo tiene físicamente. Si el depositario se queda con todo, solo se podrá reclamar si se acredita que el décimo era compartido. Si se han hecho bien las cosas, se podrá demostrar el acuerdo previo y reclamar la parte correspondiente por vía civil o incluso penal, mediante una querella por delito de apropiación indebida.

¿Y si se borra el chat o se pierde la conversación?

No está todo perdido. Las conversaciones de WhatsApp tienen valor probatorio, pero también lo tienen los pagos, las capturas o testimonios de terceras personas. Además, el borrado del chat puede valorarse como un indicio de mala fe de quien pretende quedarse con el premio, sostienen los expertos. Por tanto, para evitar sustos, una opción práctica es exportar la conversación y guardarla (por ejemplo, en la nube).

Bizum ayuda, pero no sustituye al acuerdo

Desde la OCU y el experto coinciden: Bizum es útil, pero mal utilizado puede jugar en contra. El pago no reemplaza el acuerdo; solo lo refuerza.

Recomendaciones:

No dejar el concepto en blanco .

. Indicar el número del décimo y el porcentaje que se juega.

y el que se juega. Hacer captura del pago y compartirla en el grupo.

La clave es crear "un vínculo indubitado entre el pago realizado y el décimo compartido", remarca Sorrenti.

Si el décimo se pierde o te lo roban

Hay que denunciarlo de inmediato ante Policía Nacional o Guardia Civil y comunicarlo también a Loterías y Apuestas del Estado. Si resultara premiado, se aconseja personarse en un juzgado con la denuncia para iniciar el procedimiento correspondiente. En este punto puede ser decisivo haber fotografiado o fotocopiado el décimo por ambas caras, para poder intentar bloquear el pago.

Archivo - Décimos de Lotería de Navidad de la Administración de Doña Manolita, en Madrid (España), a 18 de noviembre de 2019. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Cómo se cobra un premio compartido en el banco

Si nunca te ha tocado un premio compartido, conviene saber cómo se gestiona: cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total (ya con la retención fiscal aplicada, si procede) se ingresa en la cuenta del titular que después reparte según lo pactado. Además, OCU advierte de que hay que evitar cobrar sin identificar a los demás, porque podría considerarse una donación y generar impuestos adicionales.