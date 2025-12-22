¿Cuándo cierran los bares y discotecas durante las fiestas navideñas en Madrid?

Madrid, la ciudad que nunca duerme, se prepara para las fiestas navideñas 2025. El ocio y la vida nocturna acaparan el día a día de los madrileños que aprovechan estas fiestas para reunirse con amigos y familiares para reencontrar y celebrar.

Por ello, muchos son los que optan por salir a comer y cenar fuera ante las innumerables opciones que ofrece la capital en gastronomía u ocio. En estas fechas, este tipo de establecimientos modifican sus horarios por la amplia demanda que reciben, sobre todo los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

Horarios generales sin días especiales

Cafeterías y bares : tienen un cierre habitual a las 02:00h, aunque los fines de semana se amplía media hora más

: tienen un cierre habitual a las 02:00h, aunque los fines de semana se amplía media hora más Bares de copas : tienen una apertura que va entre las 12:00h y las 13:00h y un cierre a las 03:00h

: tienen una apertura que va entre las 12:00h y las 13:00h y un cierre a las 03:00h Discotecas, salas de baile y locales de ocio nocturno: alguno de ellos tienen un horario de apertura a las 17:00h y un cierre a las 05:30h.

Horarios especiales en Navidad

En estos días especiales, que son Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes, la normativa permite ampliar el horario de cierre en hasta dos horas:

Discotecas : podrían cerrar alrededor de las 07:30h, siempre y cuando la hora de cierre habitual sean las 05:30h.

: podrían cerrar alrededor de las 07:30h, siempre y cuando la hora de cierre habitual sean las 05:30h. Bares de copas: puedes alargar el cierre hasta las 05:00h en estas noches.

En estos días muchos locales preparan fiestas especiales y temáticas por lo que se acogen a esta opción de ampliar el horario de cierre. Un claro ejemplo son las fiestas de Nochevieja cuando muchos se decantan por empezar el nuevo año celebrándolo por todo lo alto tras las uvas en la Puerta del Sol.

En estas noches claves es importante reservar mesa o comprar entradas con antelación porque, a pesar de tener muchas opciones en Madrid, los aforos se agotan de forma rápida. Además, también es recomendable consultar los horarios y servicios especiales del transporte público para estas noches.