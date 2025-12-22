POLÍTICA
Ayuso apunta a Sánchez tras las elecciones extremeñas: "Es un 'loser', como decimos en Madrid, y una rémora para España"
"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura, es un gran éxito", ha valorado la presidenta de la Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado sobre el resultado de las elecciones extremeñas: que se celebraron este domingo, y ha apuntado directamente al presidente del Gobierno por la derrota del PSOE. “Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional y es una remora para España y para su partido”, ha dicho.
"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura, es un gran éxito. También quiero recordar que, siendo el Partido Popular el que nuevamente ha vuelto a ganar las elecciones de manera holgada, es el partido capaz de ofrecer prosperidad, libertad y de unir a todos los extremeños y el resto de los españoles. Por tanto, es una alternativa al peor momento institucional y político que recordamos en esta democracia desde el 78", ha añadido Ayuso.
Las valoraciones de Ayuso llegan tras los resultados de las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas este 21 de diciembre, primeros comicios adelantados y primeros en solitario de la comunidad, que han dejado muchas conclusiones.
La primera es que la gobernabilidad de Extremadura volverá a necesitar de un acuerdo entre PP y Vox, cuando fue precisamente el desacuerdo entre ambos lo que obligó a convocar los comicios. Con el 99,8% de las mesas escrutadas cerca de la medianoche, el PP ha ganado las elecciones con 29 escaños (+1 respecto a los comicios autonómicos de 2023), mientras que el PSOE ha cosechado su peor resultado histórico con 18 escaños (-10).
La sorpresa ha estado en Vox, que se duplica hasta los 11 (+6). En cuarto lugar, Unidas por Extremadura también se queda al borde de doblar apoyos, con 7 escaños (+3). Ningún otro partido de las once candidaturas ha entrado en el parlamento regional.
