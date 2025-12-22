Ayuso apunta a Sánchez tras las elecciones extremeñas: "Es un 'loser', como decimos en Madrid, y una rémora para España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado sobre el resultado de las elecciones extremeñas: que se celebraron este domingo, y ha apuntado directamente al presidente del Gobierno por la derrota del PSOE. “Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional y es una remora para España y para su partido”, ha dicho.

"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura, es un gran éxito. También quiero recordar que, siendo el Partido Popular el que nuevamente ha vuelto a ganar las elecciones de manera holgada, es el partido capaz de ofrecer prosperidad, libertad y de unir a todos los extremeños y el resto de los españoles. Por tanto, es una alternativa al peor momento institucional y político que recordamos en esta democracia desde el 78", ha añadido Ayuso.

Las valoraciones de Ayuso llegan tras los resultados de las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas este 21 de diciembre, primeros comicios adelantados y primeros en solitario de la comunidad, que han dejado muchas conclusiones.

La primera es que la gobernabilidad de Extremadura volverá a necesitar de un acuerdo entre PP y Vox, cuando fue precisamente el desacuerdo entre ambos lo que obligó a convocar los comicios. Con el 99,8% de las mesas escrutadas cerca de la medianoche, el PP ha ganado las elecciones con 29 escaños (+1 respecto a los comicios autonómicos de 2023), mientras que el PSOE ha cosechado su peor resultado histórico con 18 escaños (-10).

La sorpresa ha estado en Vox, que se duplica hasta los 11 (+6). En cuarto lugar, Unidas por Extremadura también se queda al borde de doblar apoyos, con 7 escaños (+3). Ningún otro partido de las once candidaturas ha entrado en el parlamento regional.