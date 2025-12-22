La asociación de Madrid que ha repartido 59 millones de euros del Gordo: "No nos gusta la polarización en la política"

La Asociación Isegoría, un espacio de socioeconomía, arte y cultura de Madrid, ha sido una de las afortunados este lunes al conseguir el gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad tras comprar los décimos en la administración de la calle Ricardo Ortiz y, posteriormente, repartirlo en 740 participaciones a cuatro euros.

El 79.432 ha sido el número agraciado con el premio gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El representante de Isegoría, José Iglesias, ha asegurado a EFE que todos los años suelen jugar participaciones para los "socios y amigos" y que "tenía el presentimiento de que iba a terminar en dos". "Tenía ese presentimiento, Esther (la lotera) me enseñó el décimo, nos gustó a los dos y los hemos comprado".

En total, según ha explicado Iglesias, ha vendido un total de 740 participaciones, cada una de ellas a cuatro euros, y ha recibido la noticia mientras estaba viendo la televisión con su familia. "He visto que caía en dos y luego me he llevado la sorpresa de que tenía todos los números". Además, ha confirmado que él también ha sido uno de los afortunados, pues llevaba "bastantes participaciones".

Sobre cómo van a utilizar el dinero que les ha tocado, Iglesias Novillo ha asegurado que van a seguir "en su línea" y "trabajando" en la asociación, a la que califica como "progresista", y que se dedica a realizar debates sobre la política o la economía.

"No nos gusta actualmente la polarización que hay en la política y lo que queremos es debatir con profundidad y con profesionales. Y en arte y cultura llevar la misma gestión". En este sentido, ha afirmado que va a seguir "haciendo lo mismo" y que no hará "nada especial": "Repartirlo con mi familia, mis hijos y disfrutar un poco de la vida".