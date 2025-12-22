Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad

Ya ha salido el Gordo, y ha sido madrugador. Miles de euros que, de nuevo, han sido muy repartidos. En Madrid ha tocado una parte, en la administración Nº 246, en Ciudad Lineal, en la Calle Ricardo Ortiz 8. En total, ha vendido 16 series del número 79.432, agraciado con 4 millones de euros cada serie. En concreto, las siguientes: 113, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.