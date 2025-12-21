"El verdadero premio es la ilusión de nuestra gente": un año del Gordo en el Club Deportivo Distrito Olímpico de San Blas

Hace un año, la Lotería de Navidad 2024 cambió la vida de muchas familias de San Blas-Canillejas. El número 72.480, primer premio de la Lotería de Navidad, cayó íntegro en la administración número 7 de Logroño y llegó hasta el modesto Club Deportivo Distrito Olímpico, un club de baloncesto mixto situado en la Avenida de Canillejas a Vicálvaro, 131.

El Distrito Olímpico vendió 10.400 participaciones, repartiendo el premio entre 5.387 personas, lo que supuso un total de aproximadamente 360 millones de euros tras impuestos. El dinero transformó la Navidad de decenas de familias del barrio: algunos jóvenes invirtieron en estudios o reformas en casa, mientras que otros celebraron con amigos y vecinos, compartiendo abrazos, champán y mucha ilusión.

Gestión del premio con transparencia y responsabilidad

El reparto del premio no fue sencillo, ya que ninguna entidad deportiva está preparada para algo así. El club extremó las precauciones para que la gestión del dinero no afectara el día a día de sus actividades, utilizando sistemas informáticos para controlar pagos y ofreciendo atención personalizada a cada ganador. Incluso delegaron casos complejos al equipo jurídico para evitar conflictos de intereses. A pesar de algunos conflictos puntuales en colegios del barrio que habían adquirido participaciones, el club mantuvo el enfoque en su proyecto deportivo y social.

Crecimiento deportivo y social del Distrito Olímpico

El premio de la Lotería de Navidad impulsó el crecimiento deportivo y social de Distrito Olímpico. El equipo sénior femenino ascendió a la Liga Femenina 2 y los equipos de base crecieron hasta 60 conjuntos, promoviendo integración, igualdad de género y formación integral. Apoyado en organización interna, desarrollo deportivo y formación integral, el club ha mejorado instalaciones, recursos y equipamiento sin depender del premio.

Un año después, la verdadera recompensa sigue siendo la ilusión y dedicación diaria de su gente, mostrando que el mayor tesoro de San Blas-Canillejas es la pasión de su comunidad dentro y fuera de la cancha.