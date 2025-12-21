Puente cree que Ayuso no puede quejarse: "Nuestra inversión en Cercanías de Madrid está cumpliendo con las previsiones"

La Comunidad de Madrid exige más inversión en su Cercanías. Ayuso denuncia obras e inversiones paralizadas o muy retrasadas...

La señora Ayuso no dice una verdad ni por casualidad. Nosotros estamos publicando nuestro índice de puntualidad y de incidencias desde hace unos meses en toda España. Tanto alta velocidad, Avant, como núcleos de cercanías. La puntualidad del núcleo de Cercanías Madrid del último mes ha sido del 94 %. ¿Qué ha publicado ella? Esto de que tenemos obras paralizadas, que me diga cuáles. Nosotros tenemos paralizado en este momento el desdoblamiento y la ampliación de capacidad de la C5 porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que soterra la A5. Podríamos haber hecho la obra de la C5 a la vez que el Ayuntamiento de Madrid hace el soterramiento de la A5. ¿Y a qué hubiera conducido eso? Al colapso de Madrid. Al absoluto colapso de Madrid.

Óscar Puente, ministro de Transportes. / José Luis Roca

¿Qué plazos maneja para que se note una mejora clara del servicio en Cercanías Madrid?

Si hoy Madrid no está colapsado es gracias a Cercanías Madrid, que ha tomado la decisión de aplazar la obra de la C5 mientras esté la obra de soterramiento de la A5 en marcha. Esas son las obras aplazadas, no hay más. Y luego nuestra inversión en infraestructuras en Cercanías de Madrid está cumpliendo con las previsiones que estaban hechas y está mejorando enormemente la prestación del servicio. Pero el material rodante tiene que llegar.

Tras el descarrilamiento del tren de Cercanías en San Fernando de Henares, el Gobierno de Ayuso viene insistiendo en que asuma su responsabilidad por los fallos del servicio.

El descarrilamiento es una rotura de eje de un tren que tiene 40 años. Es verdad que el eje se había sustituido hace un año y medio, por la razón que sea, estamos investigando, ese eje se rompió. No es un problema de la infraestructura, ni de que no se hagan las obras, ni tampoco de que no se invierta en seguridad. El problema es que se rompe un eje de un tren que tiene 40 años. Y los trenes tienen que llegar y van a llegar a primeros de año. Estamos haciendo todo el trabajo del mundo. Últimamente la Comunidad de Madrid habla menos de Cercanías Madrid, quizá porque el mejor metro del mundo no vive precisamente su mejor momento y quizá por eso han dejado de hablar tanto de Cercanías Madrid, que francamente, proporciona un servicio bastante mejor. Pero en todo caso estamos mejorando.

En la ampliación de Cercanías a Navalcarnero, ¿qué queda pendiente y cuándo podrán usarla los viajeros?

El Ministerio ha tomado el toro por los cuernos de la extensión de la red a Navalcarnero, a la que se comprometió la Comunidad de Madrid y cuyas obras dejó empantanadas a la mitad o menos de la mitad. El Ministerio va a asumir la construcción de esa línea y estamos planteando nuevas paradas y nuevas líneas y extensión de líneas en Madrid. No tiene la Comunidad de Madrid ningún motivo para quejarse. Por prescripción médica, ponga usted en cuestión cualquier cosa que diga la señora Isabel Díaz Ayuso.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puentes, durante la entrevista con EL PERIÓDICO este jueves en Madrid. / José Luis Roca

Asimismo, en su balance tras dos años como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente ha asegurado que el Ministerio ha acelerado la ejecución —más de 10.000 millones el último año— y fija como hoja de ruta inmediata el DORA 3 (13.000 millones para aeropuertos), 7.000 millones para puertos, 750 kilómetros más de alta velocidad y la mejora de los grandes núcleos de Cercanías (Rodalies y Madrid), además de reforzar el mantenimiento de carreteras. En este sentido, se ha mostrado especialmente orgulloso de la obra de Chamartín, que terminará antes de lo previsto sin cerrar la estación, y ha reconocido como principal "espinita" la lentitud de los trámites y, sobre todo, la falta de trenes: critica plazos europeos de hasta cinco años y dice valorar seriamente comprar material en China.

Además, ha anunciado que Renfe licitará a principios de 2026 una compra urgente de unos 40 trenes de alta velocidad y apunta a nuevas adquisiciones para media distancia y Cercanías; sobre Talgo, ha remarcado que todo irá por concurso y que su reto es la capacidad industrial. También ha defendido medidas como viajar de pie y ha cuestionado los controles de acceso, prevé iniciar en 2026 las actuaciones para operar a 350 km/h y ha subrayado que se estudia el encaje legal de la devolución del billete por retrasos en un mercado con tres operadores.

Tras el recorte de paradas en el AVE Galicia-Madrid

Los servicios de alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se reestructuraron a petición del Concello de Vigo, lo que supuso el recorte de paradas en Puebla de Sanabria (Zamora) y la protesta política y social por esta supresión de frecuencias. Pero así se garantizaban servicios más directos entre Galicia y Madrid. De tal modo que, con este cambio, ha resultado que el número de usuarios en la estación de Puebla de Sanabria haya aumentado un 30 %, según ha manifestado Óscar Puente. "Para sorpresa probablemente de muchos, con la reestructuración que se ha hecho de horarios, han crecido un 30% los usuarios de la estación de Puebla de Sanabria. A lo mejor ellos no tienen las claves, Renfe sí. Renfe tiene el Big Data, tiene los números y ha ajustado las frecuencias, suprimiendo una de las ocho, consiguiendo que incremente el número de pasajeros que suben y bajan en esa estación un 30%", ha asegurado. No obstante, el ministro de Transportes ha afirmado que para atender la petición de recuperar un servicio, sobre todo el de primera hora de la mañana, se está estudiando cómo dar satisfacción a esa demanda, "bien con un tren de Lugo y una combinación con Ourense y darles una frecuencia más".