Puente cree que Ayuso no puede quejarse: "Nuestra inversión en Cercanías de Madrid está cumpliendo con las previsiones"

En el Madrid-Lisboa van a llegar a la frontera de Extremadura cuatro años antes que los portugueses y ya tienen los 200 kilómetros intermedios en marcha. ¿Por qué no hacen lo mismo para los 25 kilómetros gallegos?

¿Quién ha dicho que no vayamos a hacer lo mismo? Estamos ahora mismo con el estudio de viabilidad de la salida sur de Vigo y vamos a llegar antes que los portugueses también a la frontera. Y esto no lo digo en demérito de los portugueses, que les quiero y trabajamos con los gobiernos portugueses de maravilla. Pero hombre he visto un cuestionamiento también del Partido Popular de esos territorios de Castilla y León, de Andalucía o de Galicia en el sentido de que ¡van a llegar antes los portugueses que los españoles! Vamos a ver, de momento en Portugal kilómetros de alta velocidad, cero, en España, 4.090. Yo creo que, hombre, un poquito de crédito tenemos. Y segundo, nuestros proyectos están más maduros. Es que esta es la realidad. En este momento Portugal, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, está fundamentalmente trabajando en la conexión Porto-Lisboa, que es la que a ellos más les interesa, lógicamente. ¿O alguien piensa que aquí en España nos habríamos planteado antes la conexión Barcelona-Figueras que la conexión Madrid-Barcelona, o que la Madrid-Sevilla? ¿O que nos vamos a plantear antes la Faro-Huelva que la Huelva-Sevilla?. Pues los portugueses están en la Porto-Lisboa, que es la que a ellos más les interesa. Y lógicamente la conexión con España les importa, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la Lisboa-Porto. Y ya está. Nosotros vamos a llegar a la frontera en los plazos que nos hemos comprometido. Que nadie tenga ninguna duda de que España va a tener los deberes hechos cuando le obliga la normativa europea, con sus conexiones. Igual digo en el caso francés. Nosotros llegaremos a la frontera francesa cuando la Unión Europea nos ha exigido en el mapa, infraestructura básica 2030, nosotros tendremos nuestra infraestructura construida y en servicio. Y veremos a ver qué pasa al otro lado. Por tanto pido que los que hacen este debate y se van con el Gobierno... Últimamente lo hacen menos. Pero esto de que te coja el presidente de la Xunta, y "exigimos y tal y cual"... Nosotros vamos a llegar, que nadie tenga ninguna duda.

Tras el descarreglamiento del tren de cercanías en San Fernando de Henares, el gobierno de Ayuso viene insistiendo en la exigencia de más inversiones en seguridad y mantenimiento, y en que asuma su responsabilidad por los fallos del servicio, y que realice las inversiones comprometidas.

La señora Ayuso no dice una verdad ni por casualidad. Nosotros estamos publicando nuestro índice de puntualidad y de incidencias desde hace unos meses en toda España. Tanto alta velocidad, Avant, como núcleos de cercanías. ¿Sabe cuánta ha sido la puntualidad del núcleo de cercanías Madrid del último mes? 94%. ¿Qué ha publicado ella? Hombre, esto de que tenemos obras paralizadas, que me diga cuáles. Nosotros tenemos paralizado en este momento el desdoblamiento de la C5 y la ampliación de capacidad de la C5. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que soterra la A5. Podríamos haber hecho la obra de la C5 a la vez que el Ayuntamiento de Madrid hace el soterramiento de la A5. ¿Y a qué hubiera conducido eso? Al colapso de Madrid. Al absoluto colapso de Madrid. Si hoy Madrid no está colapsado es gracias a Cercanías Madrid, que ha tomado la decisión de aplazar la obra de la C5 mientras esté la obra de soterramiento de la A5 en marcha. Esas son las obras aplazadas, no hay más. Y luego nuestra inversión en infraestructuras en Cercanías de Madrid está cumpliendo con las previsiones que estaban hechas y está mejorando enormemente la prestación del servicio. Pero el material rodante tiene que llegar. El descarrilamiento que mencionas es una rotura de eje de un tren que tiene 40 años. Es verdad que el eje se había sustituido hace un año y medio, por la razón que sea, estamos investigando, ese eje se rompió. Es decir, no es un problema de la infraestructura, no es un problema de que no se hagan las obras, no es un problema de que no se invierta en seguridad, el problema es que se rompe un eje de un tren que tiene 40 años. Y los trenes tienen que llegar y van a llegar a primeros de año.

La Comunidad de Madrid habla de obras e inversiones paralizadas o muy retrasadas.

Estamos haciendo todo el trabajo del mundo. También digo que últimamente la Comunidad de Madrid habla menos de Cercanías Madrid, quizá porque el mejor metro del mundo no vive precisamente su mejor momento y quizá por eso han dejado de hablar tanto de Cercanías Madrid, porque hoy Cercanías Madrid, francamente, creo que proporciona un servicio bastante mejor. Pero en todo caso estamos mejorando. El Ministerio ha tomado el toro por los cuernos de la extensión de la red a Navalcarnero, a la que se comprometió la Comunidad de Madrid y cuyas obras dejó empantanadas a la mitad o menos de la mitad. El Ministerio va a asumir la construcción de esa línea y estamos planteando nuevas paradas y nuevas líneas y extensión de líneas en Madrid. No tiene la Comunidad de Madrid ningún motivo para quejarse. Por prescripción médica, ponga usted en cuestión cualquier cosa que diga la señora Isabel Díaz Ayuso.