Estos son los pueblos de Madrid donde nunca ha tocado la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre es el Sorteo Extraordinario de Navidad, un día marcado en el calendario para todos los españoles. Los niños de San Ildefonso, desde el Teatro Real de Madrid, cantan los números y reparten los premios de la Lotería de Navidad. Con ello se da la bienvenida a la Navidad de forma oficial.

A pesar de que Madrid es la ciudad donde más ha tocado 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, ocho años consecutivos siendo agraciada, hay varias ciudades en la Comunidad de Madrid que, hasta el momento, no han sido afortunadas ningún 22 de diciembre.

¿En dónde no ha tocado 'el Gordo' de Navidad?

Alcobendas, Móstoles y Valdemoro son las ciudades madrileñas en las que nunca ha tocado el primer premio de la Lotería de Navidad. No existen registros en los que se refleje el número de municipios en los que no ha tocado ningún premio de este sorteo pero sí podemos afirmar que en estas tres ciudades no ha caído nunca 'el Gordo'.

En el extremo contrario, tenemos numerosos municipios de la Comunidad de Madrid que sí han sido agraciados en alguna ocasión por el primer premio el día de la Lotería de Navidad: