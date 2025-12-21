Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos MadridOperación salidaOpa MilleniumCopa ÁfricaHelicópteros AirbusLotería de NavidadRappelLínea 6 MetroComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

SORTEO EXTRAORDINARIO

Estos son los pueblos de Madrid donde nunca ha tocado la Lotería de Navidad

Madrid es la ciudad donde más veces ha tocado 'el Gordo' de Navidad. Aún así, hay varias ciudades madrileñas que no han sido agraciadas con el primer premio el 22 de diciembre

Sorteo Lotería de Navidad.

Sorteo Lotería de Navidad.

Gloria Barrios

Madrid

El 22 de diciembre es el Sorteo Extraordinario de Navidad, un día marcado en el calendario para todos los españoles. Los niños de San Ildefonso, desde el Teatro Real de Madrid, cantan los números y reparten los premios de la Lotería de Navidad. Con ello se da la bienvenida a la Navidad de forma oficial.

A pesar de que Madrid es la ciudad donde más ha tocado 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, ocho años consecutivos siendo agraciada, hay varias ciudades en la Comunidad de Madrid que, hasta el momento, no han sido afortunadas ningún 22 de diciembre.

¿En dónde no ha tocado 'el Gordo' de Navidad?

Alcobendas, Móstoles y Valdemoro son las ciudades madrileñas en las que nunca ha tocado el primer premio de la Lotería de Navidad. No existen registros en los que se refleje el número de municipios en los que no ha tocado ningún premio de este sorteo pero sí podemos afirmar que en estas tres ciudades no ha caído nunca 'el Gordo'.

En el extremo contrario, tenemos numerosos municipios de la Comunidad de Madrid que sí han sido agraciados en alguna ocasión por el primer premio el día de la Lotería de Navidad:

  • Madrid capital
  • Torrejón de Ardoz
  • Alcorcón
  • Collado Villalba
  • Colmenar Viejo
  • Leganés
  • San Sebastián de los Reyes
  • Alcalá de Henares
  • Alpedrete
  • Aranjuez
  • Carabaña
  • Coslada
  • Fuenlabrada
  • Getafe
  • Humanes
  • Las Rozas
  • Loeches
  • Parla
  • Pinto
  • Pozuelo de Alarcón
  • San Lorenzo del Escorial
  • Torrelaguna

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL