NAVIDAD 2025
Todo lo que necesitas saber para seguir el Sorteo de la Lotería de Navidad en El Periódico de España
Como cada año, te mostramos toda la información relevante sobre esta cita marcada en el calendario para los españoles
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad llega este 22 de diciembre cargado de premios e ilusión para repartir por toda la geografía española. Como cada año, los niños de San Ildefonso cantan los números y los premios ante la atenta mirada de todo el país, reunida para comprobar si son alguno de los agraciados.
En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hemos preparado toda la información que necesitas saber sobre este día: el directo para seguir minuto a minuto lo que sucede en el Teatro Real de Madrid, las probabilidades de ser uno de los agraciados, las administraciones madrileñas donde más toca o cuánto directo gastan los españoles en comprar décimos de lotería. Aquí tienes toda la información:
Buscador para comprobar los décimos de la Lotería de Navidad:
Además, te dejamos nuestro buscador para que puedas comprobar si tus décimos están entre los premiados.
