Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Madrid ha dado este domingo 21 de diciembre el pistoletazo de salida a la Navidad a ritmo de zancada. El Paseo de Recoletos y el eje de la Castellana se han llenado desde primera hora de la mañana de una marea de trajes rojos y blancos —salpicada por la lluvia y el verde de los elfos infantiles— en la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel El Corte Inglés, que este año ha logrado récord de participación con 11.000 inscritos.

La carrera, de 4,5 kilómetros y con salida y meta en Recoletos, ha arrancado a las 10:00 horas con la llegada de Papá Noel al arco de salida, en una edición marcada por la lluvia y el ambiente familiar. Ni el tiempo ha frenado a los participantes, que han convertido el centro de la capital en una postal navideña en movimiento, con familias enteras corriendo o trotando juntas, y menores de 12 años caracterizados como elfos.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid. / EFE/ Fernando Villar

Un euro por dorsal para la 'Primera Infancia' de Cruz Roja

Además del componente festivo, la cita mantiene su vocación solidaria: 1 euro de cada inscripción se destina al proyecto 'Primera Infancia' de Cruz Roja, un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad social con niños y niñas de 0 a 6 años, para reforzar recursos y acompañamiento a madres, padres y también abuelos cuidadores.

Antes del pistoletazo de salida, a las 09:50 horas, se ha celebrado uno de los momentos simbólicos de la mañana: la entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que participan en la prueba de forma familiar.

Villalobos, internacional en distintas modalidades (pista, campo a través, ruta y montaña), firmó un 5º puesto en el Campeonato de Europa de Maratón (2010) y un 7º de Europa en 5.000 metros en pista (2006), además de ser doble campeón de España de maratón (2011 y 2017) y campeón nacional de medio maratón (2009). Sanfabio, campeona de España de maratón (2011), fue récord de España de 2.000 metros obstáculos durante casi quince años y logró bronce iberoamericano en 3.000 obstáculos (2006), además de ser cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid y vencedora de las dos últimas ediciones de esta carrera.

Clasificación Carrera de Papá Noel Madrid 2025: ganadores y tiempos

La edición de 2025 ha coronado como vencedores a Florencio Arroba y Tamara Sanfabio Rodríguez, con llegadas ajustadas en el podio.

Categoría femenina

Tamara Sanfabio Rodríguez — 15:57 Blanca Fernández García — 16:06 Beatriz Morillo Carreño — 16:06

Categoría masculina

Florencio Arroba — 12:53 Carlos Arroba — 13:56 Jorge Martínez — 13:56

Tras la carrera, el ambiente ha continuado con un photocall en el que Papá Noel ha recogido cartas y posado con los participantes. A las 10:30 horas, el camión-escenario ha acogido una sesión de Zumba Kids con Rafi Higuera, y a las 11:00 horas se ha celebrado la entrega de premios. La jornada ha culminado con la actuación del cantautor Antonio de la Rocha, como cierre musical a una cita que se consolida como una de las más populares —y fotogénicas— del calendario navideño madrileño.