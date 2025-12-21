Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Óscar PuentePresupuestos MadridDoña ManolitaLotería de NavidadComprobar Lotería de NavidadChamartínInnovación empresarialHelicópteros AirbusBabylon Club Madrid
instagramlinkedin

NAVIDAD EN LA CAPITAL

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

La prueba de 4,5 kilómetros, organizada por El Corte Inglés, dona 1 euro por inscripción al proyecto “Primera Infancia” de Cruz Roja y corona a Florencio Arroba y Tamara Sanfabio

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid. / EFE/ Fernando Villar

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid ha dado este domingo 21 de diciembre el pistoletazo de salida a la Navidad a ritmo de zancada. El Paseo de Recoletos y el eje de la Castellana se han llenado desde primera hora de la mañana de una marea de trajes rojos y blancos —salpicada por la lluvia y el verde de los elfos infantiles— en la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel El Corte Inglés, que este año ha logrado récord de participación con 11.000 inscritos.

La carrera, de 4,5 kilómetros y con salida y meta en Recoletos, ha arrancado a las 10:00 horas con la llegada de Papá Noel al arco de salida, en una edición marcada por la lluvia y el ambiente familiar. Ni el tiempo ha frenado a los participantes, que han convertido el centro de la capital en una postal navideña en movimiento, con familias enteras corriendo o trotando juntas, y menores de 12 años caracterizados como elfos.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid. / EFE/ Fernando Villar

Un euro por dorsal para la 'Primera Infancia' de Cruz Roja

Además del componente festivo, la cita mantiene su vocación solidaria: 1 euro de cada inscripción se destina al proyecto 'Primera Infancia' de Cruz Roja, un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad social con niños y niñas de 0 a 6 años, para reforzar recursos y acompañamiento a madres, padres y también abuelos cuidadores.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid.

Participantes de todas las edades recorren el centro de Madrid vestidos de papá noeles durante la 14ª edición de la Carrera de Papá Noel, este domingo en Madrid. / EFE/ Fernando Villar

Antes del pistoletazo de salida, a las 09:50 horas, se ha celebrado uno de los momentos simbólicos de la mañana: la entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que participan en la prueba de forma familiar.

Villalobos, internacional en distintas modalidades (pista, campo a través, ruta y montaña), firmó un 5º puesto en el Campeonato de Europa de Maratón (2010) y un 7º de Europa en 5.000 metros en pista (2006), además de ser doble campeón de España de maratón (2011 y 2017) y campeón nacional de medio maratón (2009). Sanfabio, campeona de España de maratón (2011), fue récord de España de 2.000 metros obstáculos durante casi quince años y logró bronce iberoamericano en 3.000 obstáculos (2006), además de ser cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid y vencedora de las dos últimas ediciones de esta carrera.

Clasificación Carrera de Papá Noel Madrid 2025: ganadores y tiempos

La edición de 2025 ha coronado como vencedores a Florencio Arroba y Tamara Sanfabio Rodríguez, con llegadas ajustadas en el podio.

Categoría femenina

  1. Tamara Sanfabio Rodríguez15:57
  2. Blanca Fernández García16:06
  3. Beatriz Morillo Carreño16:06

Categoría masculina

  1. Florencio Arroba12:53
  2. Carlos Arroba13:56
  3. Jorge Martínez13:56

Tras la carrera, el ambiente ha continuado con un photocall en el que Papá Noel ha recogido cartas y posado con los participantes. A las 10:30 horas, el camión-escenario ha acogido una sesión de Zumba Kids con Rafi Higuera, y a las 11:00 horas se ha celebrado la entrega de premios. La jornada ha culminado con la actuación del cantautor Antonio de la Rocha, como cierre musical a una cita que se consolida como una de las más populares —y fotogénicas— del calendario navideño madrileño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: 'No es el lugar adecuado
  2. Almeida no derribará el scalextric de Vallecas, pero sí 'regenerará' el entorno
  3. El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha, con el baúl perdido de Santa Teresa, y que es ideal para una escapada en Navidad
  4. Farmacéuticos y médicos dan las claves para aliviar los síntomas de la gripe y evitar contagios: 'Todavía queda lo peor
  5. Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros
  6. El parque de Toledo que muy pocos conocen, pero que arrasa en redes por su espectacular paisaje: 'Parece Ohio
  7. Riesgo de nevadas en Madrid a partir de esta noche y durante la madrugada del domingo
  8. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Las elecciones de Extremadura, en imágenes

Las elecciones de Extremadura, en imágenes

Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: "los roscones son murcianos"

Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: "los roscones son murcianos"

Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo

Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos

Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona

Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona

Un hombre hiere a cuchilladas a dos adolescentes en Toulouse

Un hombre hiere a cuchilladas a dos adolescentes en Toulouse

Ayuso visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya

Ayuso visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya