Madrid se afianza como motor de la innovación empresarial: concentra el 30 % del gasto nacional

Madrid cerró 2024 con un gasto de 7.058,5 millones de euros en innovación empresarial, lo que supone un incremento del 12,2% respecto a la edición anterior de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas (EIE2024), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa el 30% del gasto total en innovación de España, que ascendió a 23.554 millones de euros, y sitúa a Madrid como la comunidad con mayor gasto en inversión.

Más de la mitad del gasto madrileño se destina a I+D interna, mientras que los servicios concentran gran parte de la inversión y la industria mantiene el mayor peso innovador, siguiendo la tendencia nacional. Esta distribución evidencia que las empresas madrileñas diversifican su estrategia de innovación, combinando desarrollo tecnológico interno con mejoras en productos, procesos y formación del personal. A pesar de ello, el crecimiento de Madrid se situó ligeramente por debajo de la media estatal, que fue del 13%, en un contexto donde la región, junto a Cataluña y el País Vasco, concentró los mayores volúmenes de inversión. Estas comunidades destacan por el tamaño absoluto de su gasto.

Gráfico sobre el gasto en actividades innovadoras por CCAA. / .

En la Comunidad de Madrid, el empleo en actividades de innovación sigue mostrando una brecha de género clara en el personal interno: de las 25.592 personas que trabajan en este ámbito, solo 7.491 son mujeres. Esto significa que las mujeres representan aproximadamente el 29,3% del total, frente a un 70,7% de hombres (18.101), una diferencia de 10.610 personas que evidencia la desigualdad de presencia femenina en los puestos vinculados a la innovación.

Favorecer la especialización

La Comunidad de Madrid no quiere desatender la actividad industrial, particularmente en sectores de alta demanda tecnológica y de investigación. Por ello, la región descentralizará la actividad industrial por distritos para favorecer la especialización.

Desde el gobierno regional ya se han identificado dos de esos futuros distritos. El ya bautizado como Distrito Norte abarcará fundamentalmente los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos y se centrará en los sectores biofarmacéutico y aeroespacial. De carácter más amplio y menos definido, el Distrito Sur y Corredor del Henares agrupará logística, transporte, aeronáutica y defensa en Alcalá de Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

El gasto nacional sube un 13%

A nivel nacional, España continúa incrementando su inversión tecnológica, con un gasto total que supera los 23.554 millones de euros y un crecimiento medio del 13%. Mientras Madrid (30% del total), Cataluña (25,6%) y el País Vasco (9,3%) concentran los mayores volúmenes de inversión. Por sectores, la industria mantiene el mayor peso innovador, mientras que los servicios concentran más de la mitad de la inversión y la I+D interna sigue siendo el componente principal del gasto innovador en todo el país.

A nivel general, la cifra nacional de inversión en innovación representó el 0,9% del negocio de las empresas españolas. En concreto, el 54% de ese gasto se debió a la investigación y desarrollo (I+D) interna, el 9,4% a la I+D externa y el 36,6% a otras actividades innovadoras.