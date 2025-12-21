SUCESO
Grave un motorista al salirse de la vía en Soto del Real e impactar contra una farola
El accidente se ha producido poco después de las 13.00 horas a la altura del número 25 del Camino del Valle
EP
Un hombre de 35 años ha resultado herido grave este domingo en Soto del Real al salirse de la vía la motocicleta que conducía e impactar contra una farola.
El accidente se ha producido poco después de las 13.00 horas a la altura del número 25 del Camino del Valle, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Por causas que están siendo investigadas, el conductor y único ocupante de la motocicleta ha perdido el control del vehículo, se ha salido de la vía y ha impactado contra una farola.
Como consecuencia del impacto, el varón, de 35 años, ha sufrido posible fractura de pelvis. Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.
También se han personado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han asegurado la farola, y agentes de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación.
