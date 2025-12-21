Duelo de estilos en La Cartuja

El Betis recibirá al Getafe para cerrar el año en La Cartuja en un duelo de estilos y un clásico de los banquillos entre sus respectivos técnicos, el chileno Manuel Pellegrini y José Bordalás, que los verdiblancos afrontan para no descolgarse de las posiciones europeas y los azulones para dar el salto desde la zona media de tabla.

Ambos equipos llegan al duelo con sensaciones encontradas tras la clasificación copera del Betis frente al Murcia y la eliminación del Getafe ante el Burgos. Los dos tienen la intención compartida de irse de vacaciones con los deberes hechos tras el empate bético de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano (0-0), que supo a poco, y la derrota del Getafe ante el Espanyol (0-1).

Precisamente, el equipo 'perico' es el que marca el objetivo de los hombres de Pellegrini, que tras el empate ante el Rayo y la anterior derrota frente al Barcelona (3-5) se encuentran en sexta posición con 25 puntos, a cinco del cuadro catalán, quinto, y a nueve del Atlético de Madrid.

Toca cambiar de registro para los verdiblancos tras su clasificación para octavos la Copa del Rey en La Condomina, donde Pellegrini alineó a un once que se parecerá en mucho al que ponga en liza frente al conjunto azulón, ante el que será innegociable la intensidad y el arma de la posesión.

El técnico chileno cuenta con las ausencias de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, y del congoleño Cédrick Bakambu, en la Copa de África, además de los lesionados Isco Alarcón, Júnior Firpo y Diego Llorente; eso sí, recupera para su centro del campo a Mac Roca, que ha superado un esguince en el hombro.

Las opciones del Betis en ataque pasan por el brasileño Antony Dos Santos y por que Rodrigo Riquelme dé continuidad al nivel esperanzador que ha mostrado en Copa y Liga Europa, mientras que el gol, los espacios y la lectura del juego en punta será cosa del colombiano Cucho Hernández.

El juego del cafetero es clave en el dibujo atacante de los verdiblancos, aunque el entramado defensivo del Getafe requerirá por parte del Betis un paso adelante de futbolistas como Riquelme y, además, la mejor versión del argentino Giovani Lo Celso que tanto precisa el combinado de Pellegrini con la ausencia de Isco en la zona decisiva del último pase.

El Getafe, con una victoria y cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros, y eliminado de la Copa del Rey esta semana por el Burgos, afronta el choque en uno de sus momentos más complicados del curso. Aún así, pese a sumar tres puntos de quince posibles, se mantiene en una posición cómoda en la tabla, justo en la mitad, a cinco de Europa y cinco sobre el descenso.

El choque frente al conjunto verdiblanco podría ser un punto de inflexión para los hombres dirigidos por José Bordalás. Una victoria cerraría la crisis de resultados y fortalecería a toda la plantilla en el último encuentro del año; pero, una derrota, generaría muchas dudas con todo el parón navideño por delante.

Por eso, el choque será muy importante para el Getafe, que se esforzará en el mercado de invierno para traer refuerzos por una plantilla corta que se queda coja en cuanto hay bajas. En concreto, su presidente Ángel Torres anunció que buscará un central y un jugador que abastezca a sus hombres de ataque, necesitados de ocasiones para facturar goles.

Contra el Betis, Bordalás no podrá contar con cuatro jugadores: David Cordón Mancha 'Davinchi' -lesionado de larga duración-, Abdel Abqar -caído durante el choque frente al Burgos-, y Abu Kamara y Coba Gomes, que entraron en la enfermería en la víspera del partido de Copa.

Bordalás tendrá que rellenar la convocatoria con jugadores de la cantera y nombres como el lateral izquierdo Jorge Montes, el central Lucas Laso, el mediocentro Hugo Solozabal o el delantero Joselu Pérez, son candidatos a entrar en una lista en la que sí estará Luis Milla.

El faro del Getafe se perdió por sanción el duelo ante el Espanyol y sus compañeros notaron muchísimo su ausencia. Perdieron al jugador con más criterio para elaborar juego y su vuelta a los terrenos de juego (ya jugó unos minutos en Copa), puede ser clave en el resultado final.

Y para el once, Bordalás duda entre apostar por jugar con una línea defensiva con tres centrales o con un sistema menos conservador como el 4-4-2. En el primer caso, con Abqar lesionado, Juan Iglesias jugaría junto a Djené Dakonam y Domingos Duarte. En el segundo, el mismo Iglesias se disputaría un puesto en el lateral derecho con Kiko Femenía.

El resto del once parece claro, con David Soria, Mario Martín, Muaro Arambarri y Borja Mayoral, además de Milla, como nombres importantes para intentar sumar tres puntos clave para pasar unas vacaciones tranquilas.