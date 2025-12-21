Cortes de tráfico en Madrid por la 'Papanoelada Motera 2025': calles afectadas y horarios

La 'Papanoelada Motera 2025' provocará cortes de tráfico este sábado 20 de diciembre en el distrito de Retiro y en varios puntos del centro de Madrid. Las restricciones están previstas de 17:30 a 20:30 horas (aprox.), para garantizar la seguridad de los asistentes y del resto de usuarios de la vía pública.

Lo más importante, en un vistazo

Cuándo: sábado 20 de diciembre, de 17:30 a 20:30 (aprox.)

Dónde: Retiro y ejes principales del centro

Consejo clave: usar transporte público y evitar el coche

Alternativas: para trayectos largos, M-30 y M-40

Calles y avenidas con cortes de tráfico

Durante el evento se esperan restricciones en:

Avenida del Mediterráneo, Juan de Urbieta, Cavanilles, Paseo de la Reina Cristina, Paseo de la Infanta Isabel, Atocha, Carretas, Concepción Jerónima, Tintoreros, Puerta Cerrada, San Justo, Plaza del Cordón, Sacramento, Mayor, Bailén, Plaza de España, Gran Vía, Alcalá, Sevilla, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Armada Española, Velázquez, Juan Bravo, Serrano, Felipe IV, Alfonso XII, O’Donnell y avenida de Menéndez Pelayo.

Autobuses EMT: líneas con desvíos

El Ayuntamiento de Madrid avisa de modificaciones de itinerario en numerosas líneas de la EMT, entre ellas:

001, 1, 002, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 138, 141, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 158, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C1, C2, C03, E1, M1 y M3.

La información completa de los desvíos puede consultarse en la web de la EMT. El Consistorio recomienda: