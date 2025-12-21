Conciertos, ciclos de cultura y una carrera benéfica vestirán de Navidad el municipio de Titulcia

El pequeño municipio madrileño de Titulcia se prepara para la Navidad con una programación, que cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, compuesta de conciertos, entre ellos el que presentará el 'Oratorio de Navidad' de Camille Saint-Saëns, ciclos de cultura y una carrera benéfica.

En concreto, el Concierto de Navidad tendrá el sábado 27 de diciembre a las 20 horas en la Iglesia de Santa María Magdalena. El 'Oratorio de Navidad', compuesto por Saint-Saëns en 1858, es una partitura que envuelve al público en la paz y el misterio del Nacimiento, combinando la elegancia de la música francesa del siglo XIX con la espiritualidad propia de estas fechas.

Un total de 27 artistas --entre coro, orquesta de cámara y solistas-- darán vida a esta experiencia artística única, que promete llenar el templo de Titulcia "de música, luz, magia y emoción", han trasladado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local regional.

Además, el Ayuntamiento de Titulcia celebra una nueva edición de su ya tradicional Marcha Benéfica Navideña, que tendrá lugar el 28 de diciembre a las 11 horas.

La marcha, que se consolida como un "referente de solidaridad en la comarca", destinará este año toda su recaudación a la Fundación Lukiss, dedicada a apoyar a familias afectadas por el síndrome STXBP1, un trastorno neurológico de origen genético y de gran complejidad clínica que actualmente carece de tratamiento eficaz.

La inscripción tiene un donativo de 8 euro, que incluye una camiseta solidaria y una botella de agua para todos los participantes. La actividad está abierta a todos los que deseen colaborar con una causa social durante estas fechas. Al finalizar el recorrido, se ofrecerá a los asistentes una chocolatada navideña gratuita.

Atracciones familiares y un ciclo infantil

El Ayuntamiento de Titulcia ha diseñado una programación navideña especialmente pensada para las familias combinando actividades culturales, propuestas de ocio y espacios de encuentro.

Del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, la Plaza Mayor se convertirá nuevamente en un espacio festivo con atracciones tradicionales como un tiovivo clásico, colchonetas y otras propuestas pensadas para los más pequeños. Estará en horario de mañana de 11 a 13.30 horas y de tardes, de 16 a 19 horas.

Esta iniciativa busca dinamizar el municipio, apoyar al comercio local y ofrecer un entorno seguro y acogedor donde vecinos y visitantes puedan disfrutar del ambiente navideño.

Asimismo, el Salón de Actos del Ayuntamiento acogerá tres espectáculos gratuitos dirigidos al público infantil y familiar: 'El Duende Despistado', 'Las Aventuras del Paje Real' y ¡Navidad Rock - Rockmas'.

"Se acerca la Navidad, un tiempo para celebrar, reencontrarnos y recordar todo aquello que nos une como pueblo. Son fechas que vivimos con especial ilusión y que queremos seguir compartiendo con todos nuestros vecinos", ha trasladado la alcaldesa de Titulcia, Paquita Suárez, quien ha asegurado que se ha preparado una programación "muy especial, pensada para disfrutar en familia" y con actividades para todas las edades.

La regidora ha explicado que estas navidades habrá numerosas propuestas, desde el Campamento de Navidad hasta los torneos deportivos, los teatros y cuentacuentos infantiles, además de las atracciones instaladas en la Plaza Mayor por segundo año consecutivo.

"No faltarán tampoco la tradicional marcha benéfica, la chocolatada, el Belén monumental de nuestra iglesia y la visita del Cartero Real. Y, como gran cita cultural, celebraremos nuestro III Concierto de Navidad, con el hermoso Oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns", ha destacado.

El municipio forma parte del programa Pueblos con Vida en Navidad de la Comunidad de Madrid, una línea de ayudas destinada a impulsar la actividad cultural y social en los municipios rurales durante el periodo navideño.

Estas ayudas regionales han permitido fortalecer actividades clave como las propuestas infantiles, la instalación de atracciones en la Plaza Mayor y la coordinación de eventos culturales de mayor envergadura como el Concierto de Navidad.