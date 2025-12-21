De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: "Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín"

A veces Madrid no te pide permiso: te pone a prueba. Y si apruebas, te regala una escena de película. "Me levanté a las 7 para imprimir un cartel… y acabé cantando con Dani Martín", confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Carlos Díaz todavía con la risa nerviosa de quien no ha aterrizado. Porque lo que ocurrió en el Movistar Arena no fue una anécdota más de concierto: fue el tipo de historia que se cuenta una y otra vez en los bares de Fuenlabrada, con la misma frase al final: "Quien la sigue, la consigue".

Carlos Díaz, el vocalista madrileño del grupo musical 'Anclados' pide subirse a los escenarios con Dani Martín. / Captura de instagram

Este sábado 20 de diciembre, Madrid cerraba una de esas páginas que la ciudad guarda para sus noches grandes. Dani Martín, el artista de Alcobendas que convirtió canciones en refugios generacionales, ponía el broche a una residencia histórica: diez conciertos, diez noches con las entradas agotadas y 16.000 personas repitiendo el ritual como si fuera la primera vez. Y en la última, cuando el escenario ya olía a despedida, decidió hacer algo que no había hecho nunca: abrirlo.

Un cartel, una imprenta y una fe que no cabe en una entrada

Carlos llevaba el plan escrito desde la madrugada. O, mejor dicho, lo llevaba soñándolo desde que se acostó. "Yo me levanté a las 7… súper inquieto, como soñando con Dani y con la idea de hacer un cartel", cuenta. No se quedó en la fantasía: lo escribió en una nota del iPhone, lo convirtió en frase y lo llevó a imprimir como quien va a por una llave que puede abrirlo todo.

Carlos Díaz, el vocalista madrileño del grupo musical 'Anclados' pide subirse a los escenarios con Dani Martín. / Cedida

En el cartel pidió lo que se pide cuando uno sabe que está pidiendo demasiado: "Dani, a los reyes les pido cantar 'Una foto en blanco y negro' contigo". Luego se hizo una foto frente al Movistar Arena, la subió a Instagram y entró al concierto con el cartel enrollado y el corazón en modo batería. Él mismo lo sabía: no estaba en primera fila, no era el típico que acaba en el foco por pura cercanía. "Las probabilidades eran muy pocas", reconoce. Pero hay noches en las que el azar se aparta un poco para mirar. Dentro del concierto, en mitad del ruido feliz, el cartel llegó a manos de Dani. Y Dani, desde el escenario, le devolvió un gesto que Carlos entendió como una promesa: un pulgar levantado. Un "luego", sin palabras.

Carlos no se confió. "Antes de la canción lo vuelvo a sacar… no vaya a ser que se olvide", bromea. Y entonces pasó: Dani frenó la música con esa manera suya de hablarle a Madrid como si fuera una sola persona. Señaló el cartel, miró al público y dijo que había dos chicos que querían subirse al escenario: uno quería tocar la guitarra; el otro, cantar. El guitarrista era Jordi Escudé. El cantante era Carlos.

"¿Sabes cantar?": la pregunta que lo cambió todo

"Me dice: '¿Sabes cantar?' Y yo: 'Sí, sí'". De repente, el camino no era hacia el asiento, sino hacia el backstage. Pasó por detrás del escenario como si estuviera entrando en un sitio reservado para otros. Le colocaron los in-ears. Le hablaron técnicos con calma profesional. Y él, por dentro, era un chaval de Fuenlabrada intentando no explotar. "El momento de estar ahí arriba fue como… no me lo creo. He cumplido el sueño de estar aquí con Dani, que es mi ídolo de toda la vida", confiesa.

El directo, además, no perdona. Y eso fue lo más bonito: que no fue perfecto, fue real. "Me confundo en la intro… porque en los in-ears oyes una cosa que la gente no oye", explica. Pensó que le tocaba entrar y Dani le cortó con una sonrisa: "No, espera". Luego le dio la señal buena, y Carlos se lanzó a una canción que dice "foto", pero en realidad habla de memoria. "Esta canción la he cantado mil veces", cuenta. Solo que nunca así. Nunca codo con codo con su ídolo. Nunca con un Movistar Arena entero de testigo, incluida su familia. "Mis padres, mi hermano y mi novia en pista viéndolo, ya he cumplido el puto sueño". Cuando bajó, todavía "en shock", le pasó otra cosa que solo pasa en Madrid cuando la historia es buena: el público se quedó con su nombre. "La gente me reconoció… coreando 'Carlos, Carlos"". Y se formó un círculo de móviles, de abrazos, de desconocidos que se vuelven cómplices y comparten su gran recuerdo en redes sociales. Un recuerdo que, según avanza a este medio, "no estaba nada organizado". Ni trampa ni cartón. No hubo llamada, ni pacto, ni truco. Fue él mismo quien con intención y con fe, lo consiguió.

Anclados: de los bares a su primer disco autoproducido

Y aquí es donde el cuento se vuelve noticia, porque Carlos no es solo un fan con suerte. Carlos es músico. Y su salto al escenario no nace de la nada: viene de años de tocar donde se aprende de verdad, en directo, sin red.

Su banda se llama Anclados. Nació en 2019, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, fundada por Carlos Díaz y Rubén Navarrete. Empezaron acústicos, con versiones y conciertos íntimos, de esos en los que el silencio del público te obliga a cantar con verdad. Luego llegó el parón del COVID y, al volver, lo hicieron como vuelven los grupos con hambre: a los bares, a las salas pequeñas, a los bolos donde se carga el equipo a mano y se gana público canción a canción.

La banda madrileña 'Anclados'. / Cedida

Con el tiempo, ampliaron formación, levantaron un sonido propio y mezclaron influencias: pop-rock español contemporáneo, guitarras más nerviosas, un toque de punk melódico. Hace apenas un mes han dado un paso que cuesta más que cualquier aplauso: han autoproducido y autofinanciado su primer disco, también llamado 'Anclados'. "Es nuestro primer disco… lo hemos hecho nosotros", resume Carlos.

El álbum tiene diez canciones y un bonus track dedicado a su ciudad: un guiño directo a Fuenlabrada. De hecho, el propio Ayuntamiento de la localidad ha llegado a usar su tema como banda sonora en las fiestas patronales. Este año, además, fueron teloneros de Rosario Flores y Gipsy Kings, y en otras citas ya han compartido cartel como banda de apertura para artistas como Bebe y Soraya.

La banda madrileña 'Anclados' actuando en Fuenlabrada. / Cedida

Próxima parada: Fuenlabrada, concierto para "hacer comunidad"

El siguiente capítulo ya tiene fecha: 21 de febrero, concierto de presentación en la Casa de la Música de Fuenlabrada, con firma de discos y vinilos, merchandising y sorpresas. "Va a ser para conocernos con la gente y presentar las canciones de manera inédita", promete Carlos. No pudo hablar con Dani después. Ni recuperar el cartel. Pero hay cosas que no se recuperan porque no se pierden: se quedan dentro. Él lo explica con una frase que suena a final de película y, a la vez, a inicio de semana cuando todavía te tiembla el cuerpo: "No me lo creo. Es un sueño. Un momento que durará para la eternidad", explica el joven madrileño.

Y así, en la última noche de diez noches históricas, Madrid hizo lo que hace cuando se alinea todo: convirtió un cartel de imprenta en una puerta abierta. Y a un chico de Fuenlabrada, durante una canción, en parte de la foto.