Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Óscar PuentePresupuestos MadridDoña ManolitaLotería de NavidadComprobar Lotería de NavidadChamartínInnovación empresarialHelicópteros AirbusBabylon Club Madrid
instagramlinkedin

NAVIDAD

Ayuso visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya

La presidenta de la Comunidad ha recorrido los 1,2 kilómetros de esta representación emblemática que transforma el centro histórico, las murallas, la Iglesia y el casco antiguo de la localidad en el lugar donde nació Jesucristo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya. / EFE

EPE

EPE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la XXXV edición del tradicional Belén Viviente de Buitrago del Lozoya, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Díaz Ayuso ha recorrido los 1,2 kilómetros de esta representación emblemática que transforma el centro histórico, las murallas, la Iglesia y el casco antiguo de la localidad en el lugar donde nació Jesucristo.

“Es maravilloso ver cómo volvemos a las tradiciones, a la fe y se vive la Navidad en Madrid de esta manera tan auténtica”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico. La plaza del Belén Viviente es el punto de partida de un recorrido inmersivo donde los visitantes se encuentran con diferentes escenas que evocan los oficios y labores propios de la época, todos ellos seleccionados y cuidadas en su ubicación y caracterización para acercarse fielmente a la realidad.

Como estatuas vivientes, participan más de 200 vecinos convertidos en actores improvisados en 41 escenas bíblicas, desde la Anunciación hasta el Portal de Belén.

Esta actividad, que se representa hasta mañana domingo, se enmarca en el programa Pueblos con Vida en Navidad de la Comunidad de Madrid, que aglutina más de 150 propuestas. Además del buitragueño, se celebran belenes vivientes en otros municipios de la región como El Boalo, El Berrueco, Colmenar de Oreja, Valdepiélagos, Valdilecha, El Molar, Manzanares El Real, Navalafuente, Morata de Tajuña, Redueña, Valdeolmos, Estremera, El Escorial, Serranillos del Valle, Talamanca de Jarama o Villar del Olmo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: 'No es el lugar adecuado
  2. Almeida no derribará el scalextric de Vallecas, pero sí 'regenerará' el entorno
  3. El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha, con el baúl perdido de Santa Teresa, y que es ideal para una escapada en Navidad
  4. Farmacéuticos y médicos dan las claves para aliviar los síntomas de la gripe y evitar contagios: 'Todavía queda lo peor
  5. Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros
  6. El parque de Toledo que muy pocos conocen, pero que arrasa en redes por su espectacular paisaje: 'Parece Ohio
  7. Riesgo de nevadas en Madrid a partir de esta noche y durante la madrugada del domingo
  8. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar

La cara y cruz de los drones: una pesadilla para el flanco este de Europa y el posible maná de Ucrania

La cara y cruz de los drones: una pesadilla para el flanco este de Europa y el posible maná de Ucrania

Fallece en A Coruña una joven que fue atacada con arma blanca por un compañero de piso

Fallece en A Coruña una joven que fue atacada con arma blanca por un compañero de piso

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Las elecciones de Extremadura, en imágenes

Las elecciones de Extremadura, en imágenes

Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: "los roscones son murcianos"

Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: "los roscones son murcianos"

Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo

Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos

Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona

Hallado muerto un hombre con heridas de arma blanca en Barcelona