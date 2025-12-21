Ayuso visita el Belén Viviente de Buitrago del Lozoya

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la XXXV edición del tradicional Belén Viviente de Buitrago del Lozoya, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Díaz Ayuso ha recorrido los 1,2 kilómetros de esta representación emblemática que transforma el centro histórico, las murallas, la Iglesia y el casco antiguo de la localidad en el lugar donde nació Jesucristo.

“Es maravilloso ver cómo volvemos a las tradiciones, a la fe y se vive la Navidad en Madrid de esta manera tan auténtica”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico. La plaza del Belén Viviente es el punto de partida de un recorrido inmersivo donde los visitantes se encuentran con diferentes escenas que evocan los oficios y labores propios de la época, todos ellos seleccionados y cuidadas en su ubicación y caracterización para acercarse fielmente a la realidad.

Como estatuas vivientes, participan más de 200 vecinos convertidos en actores improvisados en 41 escenas bíblicas, desde la Anunciación hasta el Portal de Belén.

Esta actividad, que se representa hasta mañana domingo, se enmarca en el programa Pueblos con Vida en Navidad de la Comunidad de Madrid, que aglutina más de 150 propuestas. Además del buitragueño, se celebran belenes vivientes en otros municipios de la región como El Boalo, El Berrueco, Colmenar de Oreja, Valdepiélagos, Valdilecha, El Molar, Manzanares El Real, Navalafuente, Morata de Tajuña, Redueña, Valdeolmos, Estremera, El Escorial, Serranillos del Valle, Talamanca de Jarama o Villar del Olmo.