El Ayuntamiento de Madrid retira "sin ayudas" el amianto de más de 5.000 hogares y prevé empezar el censo de este material en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado hasta el momento y "sin ayudas" el amianto de más de 5.000 hogares y prevé comenzar con el censo de este material al que obliga la ley en 2026, ha detallado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, en la última comisión del ramo.

Del censo se está ocupando la Dirección General de Rehabilitación. "Preveemos que en 2026 comiencen los trabajos que nos den los resultados fiables del censo general de amianto en la ciudad de Madrid", ha desvelado el también presidente de EMVS Madrid.

El socialista Enrique Rico ha recordado que el amianto ha sido catalogado como sustancia cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda una "epidemia silenciosa", por lo que "su eliminación de forma segura debería ser una prioridad política para este Gobierno".

El PSOE ya propuso en el Pleno de Cibeles la elaboración en el plazo de un año de un plan director para erradicar el amianto en la ciudad antes del año 2030, propuesta que salió adelante con la abstención del PP, ha recordado. Pero de eso "han pasado cinco años y no hay plan director, no hay cronograma, no hay presupuesto asignado, no hay voluntad política", ha lamentado.

Lo que sí ve "es ilegalidad, lo que sí hay es incumplimiento de la ley que obligaba a los ayuntamientos a disponer del censo" cuando "no se puede mirar a otro lado" porque, por ejemplo, "hay 11.000 niñas y niños en esta ciudad que acuden diariamente a colegios que contienen este veneno silencioso".

"No hay excusa posible. No es suficiente una simple atribución de competencias para la elaboración del censo sin previsión de contratación, de personal capacitado con experiencia e información para establecer el calendario de retirada. No es suficiente realizar retiradas puntuales sin una planificación global. No es suficiente la detección del amianto simplemente con imágenes vía satélite", ha advertido Rico, que ha catalogado de "irreal" el objetivo de eliminar el amianto antes del año 2028.

El delegado cree que las palabras del socialista sólo esconden "alarmismo" en una ciudad muy compleja, con miles de edificios construidos entre 1950 y 1980, momento en el que el uso del amianto estaba en su máxima expansión en la construcción.

"Además de delicado y complejo, el proceso de detención del amianto es caro y muy técnico y por eso estamos desarrollando unos pliegos y estudios para dotarnos de los medios necesarios.

Y sabiendo esto, ¿con qué nos encontramos por parte del Gobierno de España Porque en el mes de abril de 2022, apenas saliendo de la pandemia, el Ministerio de Transición Ecológica impone esta ley, cuyos plazos son inasumibles y no hay un solo ayuntamiento en España que haya podido cumplirlos", ha lanzado al concejal del PSOE.