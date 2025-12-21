Aviso amarillo este domingo por nevadas de hasta 10 centímetros en la Sierra de Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a este domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 18:00 horas ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

Por su parte, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que, a partir de las 22 horas, activará la situación operativa 0 de su Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas notificada por la Aemet.

Este nivel operativo corresponde a predicciones meteorológicas que, en caso de una evolución desfavorable, podrían provocar la declaración de niveles de gravedad superiores, según ha indicado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Desde la ASEM112 han incidido en que han trasladado toda esta información a los Ayuntamientos, Organismos y Dirección afectados.