El Atlético se pone a prueba en Montilivi para cerrar 2025

El Atlético de Madrid pone fin a un 2025 que siempre será recordado por lo que pudo ser y no fue. El equipo arrancó el año de forma inmejorable, pero tras una derrota ante el Leganés cedió el liderato de LaLiga y, posteriormente, llegó la fatídica semana ante Real Madrid y Barça que apeó al equipo de la pelea por los títulos. Un equipo que encadenó 15 victorias de forma consecutivas y que, sin embargo, acabó roto en el Mundial de Clubes. La asignatura pendiente de los rojiblancos viene siendo los encuentros lejos del Metropolitano, donde el equipo muestra una imagen radicalmente opuesta. Para cerrar el año, nuevo encuentro fuera de casa, esta vez ante un Girona (14:00 horas) necesitado de puntos

El regreso de Llorente y el asentamiento de Pubill

Uno de los nombres que ayuda a elevar el techo competitivo del Atlético de Madrid es Marcos Llorente. El futbolista español regresa a una convocatoria después de caer lesionado ante el Getafe hace cuatro semanas. Tal es la importancia de Llorente en los planes de Simeone que el argentino ha probado un once con la presencia del español en el lateral derecho. Un jugador que, junto con Giuliano, ha construido una auténtica amenaza en el costado derecho de los rojiblancos.

Simeone recupera para la causa también a Sorloth, que causó baja en el encuentro copero ante el Atlético Baleares. El noruego, previsiblemente, formará de nuevo pareja de ataque con Julián Alvarez. Sin embargo, el técnico argentino no podrá contar con los lesionados Baena, Giménez y Lenglet. En este momento de la temporada, ante tal plaga de lesiones en la zaga, ha sobresalido la figura de un Marc Pubill que se antoja imprescindible en los planes de Simeone. El ex del Almería se incorporó este mercado de verano al Atlético y, después de un largo período en el que no dispuso de minutos, se ha ganado un hueco en el once.

En este último entrenamiento de los rojiblancos, más allá de la recuperación de Llorente y Sorloth, se pudo presenciar el regreso de un viejo conocido. Filipe Luis, entrenador de Flamengo, visitó las instalaciones de la ciudad deportiva rojiblanca para saludar a antiguos compañeros y empleados del club. El técnico brasileño viene de caer derrotado en la final de la Copa Intercontinental en la tanda de penaltis, consagrándose como uno de los entrenadores más prometedores del mundo del fútbol.

Derrota por la mínima ante el Barça y empate ante el Real Madrid

Enfrente estará un Girona que suma 15 puntos y ocupa la 18ª posición, empatado con un Osasuna que marca la permanencia. Los gironí vienen de conseguir la victoria ante la Real Sociedad, sumando tres puntos más que valiosos para los intereses del equipo de Michel. Pese a no atravesar una temporada esperanzadora, el conjunto catalán ha competido ante Barça y Real Madrid. Frente a los azulgranas cayeron por la mínima con un gol en el descuento en Montjuic. Ante el conjunto blanco, consiguió un empate en Montilivi. “Cuando damos lo mejor de nosotros podemos competir contra cualquiera. Hay que saber sufrir, es de los menos goleados, cierran bien espacios y con balón es muy vertical, con jugadores letales en ruptura como Giuliano, Sortloth, Julián… Tienen todos mucha personalidad”, advertía Michel.

En el Girona continúan de baja Van de Beek, Portu, David López, Stuani, Abel Ruiz y Krapyvtsov, además de Ounahi, una ausencia que valoró Michel en la rueda de prensa previa al encuentro. “Es una pérdida sensible pero miraremos cual es la mejor opción para reemplazarlo. Veremos qué podemos hacer teniendo en cuenta que nos enfrentamos, además, a un equipazo”, confesaba el técnico madrileño, que intenta revertir una situación complicada en un club que hace no tanto tiempo viajaba por los campos de Europa para disputar la Champions League, tras realizar una temporada histórica a los mandos del propio Michel.

Oportunidad de oro para el Atlético de Madrid para cerrar un 2025 lejos del Metropolitano con victoria. Una que necesita para seguir enganchado a la estela de Barça y Real Madrid, un tanto distanciados tras caer ante los culés y el Athletic Club en cuestión de una semana, ambas de ellas fuera de casa. “El año es muy largo. Nos tenemos que hacer fuertes tanto en casa como fuera”, se autoexige Simeone de cara un 2026 en el que cumplirá su 15ª temporada al frente de los rojiblancos.