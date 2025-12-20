Xabi se agarra al 'salvavidas' Mbappé para cerrar el año ante el Sevilla

La actuación del Real Madrid en Talavera dista mucho de lo que el madridismo imaginaba con la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco. Un equipo encomendado a Kylian Mbappé, que parece la única certeza del Real Madrid llegados a este punto de la temporada. Cerca estuvo de quedarse corto ante un conjunto que milita en Primera Federación y que dispuso de una última oportunidad que bien pudo significar el empate.

Mbappé y diez más para tratar de evitar un ridículo mayor, con un Xabi que, desesperado en el banquillo de El Prado, ve como este grupo de futbolistas parece haber abandonado a su entrenador. Este sábado, ante el Sevilla (21:00 horas), nueva prueba de fuego para intentar sentarse en el banquillo del Real Madrid en la Supercopa de Arabia.

Mbappé-dependencia

Y, al igual que en el encuentro ante el Talavera en dieciseisavos de Copa del Rey, el técnico vasco se agarra a la figura de su jugador más determinante: Kylian Mbappé. Sorpendió la titularidad y, posteriormente, los 90 minutos disputados del francés ante el conjunto castellano-manchego de Primera Federción. El desarrollo del encuentro justificó por sí mismo la decisión de un Xabi que no podría salvar el puesto en caso de caer ante un rival de inferior categoría. Kylian fue la referencia de los blancos en ataque, acompañado por un Endrick muy participativo. El francés convirtió el primer tanto desde el punto de penalti, forzó la jugada del segundo gol en propia puerta de los talaveranos y anotó el tercero a escasos minutos para la finalización del encuentro. “Ha sido decisivo con los dos goles porque Kylian tiene esa facilidad para marcar goles El tercero ha sido clave y por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha sido titular”, confesaba el tolosarra.

Mientras tanto, Kylian Mbappé aún mantiene entre ceja y ceja el récord de goles en un año natural como futbolista del Real Madrid. Con los tantos ante el conjunto talaverano, Kylian suma 58 en 2025 vistiendo la camiseta del Real Madrid, a tan solo uno de empatar a Crsitiano Ronaldo (59). El francés tiene la oportunidad de igualar o superar al portugués este sábado ante el Sevilla y romper el récord del que ha sido su ídolo de la infancia. De esos 58, casi la mitad, 28, se corresponden con la vigente temporada. El conjunto blanco, en su totalidad, suma 50 entre todas las competiciones. El 56% de los tantos del Real Madrid llevan la firma del francés, datos que evidencian la dependencia del francés.

Este sábado ante el Sevilla, como ya sucediera ante el Talavera, Xabi Alonso vuelve a jugarse su continuidad al frente del banquillo blanco. El resultado dejó satisfecho al vasco. "El objetivo era pasar y por eso me voy satisfecho. Nos ha faltado un poco de continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos. No pensar que no nos pueden pasar cosas y cerrar los partidos. Debemos ser más maduros", explicaba en la sala de prensa de El Prado. Pese a la victoria, el equipo continua en el punto de mira y un tropiezo ante los hispalenses podría preciptar la salida de Alonso antes de la Supercopa. El encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey también dejó el debut de dos canteranos madridistas. David Jiménez y Cestero debutaron en partido oficial con el Real Madrid. El primero de ellos fue el lateral derecho titular en Talavera y jugó todo el encuentro, mientras que el centrocampista salió en el minuto 86 sustituyendo a Ceballos.

Sin Valverde, pero con Camavinga

El que no podrá ser de la partida ante el Sevilla es Fede Valverde. El uruguayo no fue convocado a Talavera, debido a que arrastraba molestias del encuentro ante el Manchester City. Este viernes, no saltó al entrenamiento junto a sus compañeros y también está pasando por un proceso gripal. El centrocampista no podrá despedrise del Santiago Bernabéu en lo que será el último encuentro del año en el conjunto blanco. En cambio, la nota positiva del último entrenamiento blanco llega en forma de reaparición. Eduardo Camavinga, David Alaba y Ferland Mendy saltaron al césped de Valdebebas para reincorporarse a la dinámica de sus compañeros.

Brahim, que se icnorporó a la selección marroquí para la disputa de la Copa África, será baja para el encuentro ante el Sevilla. Al igual que los sancionados Álvaro Carreras y Endrick, que vieron la cartulina roja ante el Celta de Vigo. Será el segundo y último encuentro de sanción y estarán disponible para el primer encuentro del año ante el Real Betis. Antes, será turno para despedirse del Santiago Bernabéu, que ya manifestó su descontento a los jugadores en el último enceuntro ante el Manchester City. "Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute", confesaba Alonso en la previa, quien parece acabará comindose el turrón. Veremos tras la Supercopa...