Transportes pone en servicio una nueva vía de alta velocidad en Chamartín y eleva a nueve su capacidad operativa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio este sábado una nueva vía de alta velocidad en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Se trata de la vía 19, cuya apertura eleva a nueve el número de vías de alta velocidad actualmente operativas en la estación, según ha informado el departamento que dirige el proceso de modernización a través de Adif Alta Velocidad.

Con esta incorporación, Chamartín dispone ya de cinco vías pasantes —las numeradas del 21 al 25— y cuatro en la cabecera norte (15, 16, 19 y 20). Esta configuración supone un avance significativo respecto a la situación anterior a las obras, cuando la estación contaba únicamente con seis vías, todas ellas terminales y sin continuidad hacia el sur.

Transportes prevé que, una vez concluya la ampliación del vestíbulo principal, la estación alcance las 12 vías pasantes de alta velocidad, con circulación tanto hacia el norte como hacia el sur, reforzando su papel como uno de los grandes nodos ferroviarios del país.

La renovación integral de Chamartín, que cuenta con una inversión total de 557 millones de euros, tiene como objetivo duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y ampliar los espacios destinados a los viajeros. Además, permitirá consolidar la estación como un nodo estratégico de la red de Cercanías.

El objetivo de Adif es poner en servicio el año que viene la renovación completa de Chamartín tras invertir 557 millones de euros, que permitirá duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y los espacios para los viajeros, así como consolidar la estación como nodo estratégico de Cercanías.

Las obras se están ejecutando por fases para garantizar la continuidad del servicio ferroviario en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. En 2024, la estación gestionó 44,4 millones de pasajeros, frente a los 36,2 millones de 2023 y los 29,9 millones registrados en 2022.

Estos trabajos se desarrollan de manera previa e independiente a la transformación integral prevista para la estación y su entorno dentro del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto, que redefinirá el área en el futuro.

En paralelo, en los dos últimos meses Adif AV ha habilitado 2.112 metros cuadrados adicionales en su vestíbulo principal, que ya cuenta con 6.712 m2, y ha reordenado los accesos, recuperando parcialmente la entrada principal.