Todavía hay tiempo para acertar: estos son los juguetes más buscados estas navidades

El mundo de los juguetes, como los caminos del señor, es inescrutable. Hay tanta oferta y tantas tipologías que cuesta establecer clasificaciones o listados con los que guiarse en las compras que sean mínimamente fiables. Luego están las fuentes: cada cual cuenta lo que quiere o como buenamente puede. Algunas tiendas (El Corte Inglés) tienen su lista de los más vendidos en un momento concreto, otras (Amazon) publicitan "los más deseados" en base a las palabras clave más utilizadas por los clientes, aunque también tiene su ránking de los más vendidos. Imaginarium, por su parte, habla de 'los más buscados'. Este periódico se ha tomado la molestia de cruzar todos esos datos y extraer alguna conclusiones. Lo que ha resultado es la siguiente lista, que no es una clasificación ordenada ni mucho menos, tan solo una enumeración de algunos de los que más están circulando en compras o conversaciones. Añadiremos después, como extra, la clasificación que ofrece el comparador de precios Idealo, esa sí más concreta. Para que usted esté a la última de lo que los más pequeños, en teoría, quieren.

DJ Furby

Estos peluches interactivos fueron demonizados (y prohibidos) hace ya unos años en EEUU, acusados de espiar a los niños porque eran capaces de registrar sus conversaciones para reproducir luego algunas palabras y frases. El que está de moda estas navidades se presenta con diseño arcoiris y es capaz de reproducir música, jugar, bailar y desplegar espectáculos de luces al gusto de sus (jóvenes) propietarios. A partir de 6 años. PVP orientativo: 60,95 euros.

DJ Furby / EPE

Stitch por partida doble

Otro personaje veterano que perdura en el imaginario infantil. El travieso alienígena que aterriza en la tierra para cambiar la vida de Lilo, una niña hawaiana con una historia triste, lo peta este año en su versión de Lego (articulado, decorado con una flor en el pelo y tomándose, cómo no, un helado), pero también en formato consola portátil, la Lexibook que contiene hasta 8 juegos educativos. El primero está recomendado para niños a partir de 9 años y tiene un PVP orientativo de 64,99 euros; el segundo de 0 a 3 años y 24,99 euros.

Stitch Letterbook / EPE

Siempre LEGO

No es casualidad que la marca juguetera danesa siga siendo la más poderosa del mundo. Además del mencionado Stitch, este año cuela entre lo más comentado su Poderoso Rinoceronte con Pájaros, un personaje/escena que te llevará a lo más salvaje de la sabana. Pertenece a su serie Creator, para niños de más de 9 años (PVP orientativo: 59,99 euros), pero también están en la pomada de los regalos de este año La batalla de Sonic en la hoguera (7 años, 19,99 euros), los coches deportivos de la gama Technic con (Porsche GT4 e-Performance, 10 años, 169,99 euros) y sin (Chevrolet Corvette Stingray, 9 años, 59,99 euros) control remoto, diferentes naves de la colección de Star Wars, con las dos versiones del Halcón Milenario entre las más deseadas (16 años, 84,99 y 849,99 euros) y algún Lego City como la Estación Central de Ferrocarril (7 años, 89,99 euros).

Poderoso Rinoceronte con pájaros de Lego. / EPE

Las casas de Barbie

Otro clásico imbatible: la muñeca americana por antonomasia, capaz de generar blockbusters cinematográficos como el que salvó las taquillas del mundo hace un par de años, sigue teniendo muchos fans. Este año arrasan sus casas: la mansión Dreamhouse 2023 (se puede encontrar por 209,73 en Amazon), con un tobogán que llega directamente desde el segundo piso a la piscina, y la de vacaciones Malibu (PVP orientativo 94,95 euros), que sorprendentemente no tiene pileta, imaginamos que porque está enfrente de la playa. A partir de 3 años ya se puede aprender lo que es el lujo.

Barbie Dreamhouse. / EPE

Bitzee

Esta mascota digital holográfica permite a los niños cuidarla (importante no olvidarse de que come), agitarla o inclinarla, reacciona a las caricias y emite sonidos. La hay de Harry Potter, de personajes de Disney (hasta 30), un hamster... La oportunidad de tener un nuevo amigo no humano pero que tampoco está en una pantalla. A partir de 5 años. Desde 44,99 euros.

Bitzee / EPE

Pista de carreras Mario Kart

Otro videojuego que ha dado lugar a multitud de juguetes del mundo físico. Con la Pista de carreras Nintendo Mario Kart multicolor podrás poner a Mario y a Luigi a competir lidiando con complicadas curvas a incluso loops que te obligarán a apretar en el mando el botón de turbo si es que quieres ganar. De 5-7 años. PVP orientativo: 89,99 euros.

Pista de carreras Mario Kart. / EPE

La casita de Bluey

La cachorra Blue Heeler tiene también una bonita morada en la que, gorro de concina en ristre y todo, se entretine cocinando para su familia en la barbacoa. Un juguete para los más pequeños de la casa que permite hacer una inmersión en la célebre serie de dibujos animados. Prenatales. PVP orientativo: 71,99 euros.

La casita de Bluey. / EPE

Patrulla Canina

Unos best sellers que se resisten a salir de las listas de los favoritos desde hace ya un buen puñado de años. Los vehículos de trabajo de estos perretes maravillosos nunca dejan de estar en los primeros puestos. Desde 3 años. PVP orientativo: 14,99 euros.

Paw Patrol Vehículo Basic Rubble. / EPE

Un huevo de dinosaurio Jurassic World

Hacer un minidinosaurio inyectando en un huevo el líquido y el polvo de ADN para poder presumir de tener una de estas crías de animal prehistórico. Como en todos los coleccionables de MGA Miniverse, leyendo un QR se accede a información sobre esta nueva mascota que después pasa a ser objeto de exposición en la habitación. Hay 12 bebés-dinosaurio dentro de la serie que se puede ir completando. De 8 años en adelante. PVP orientativo: 14,99 euros.

MGA's Miniverse Mini Dinosaurs Jurassic World / EPE

Uno Flip Extreme

Un juego de cartas con el que divertirse pequeños y mayores. Las cartas tienen un lado claro y un lado oscuro, y una máquina disparadora las lanza. Hay que ir emparejando colores o superando números, pero dependiendo de si se trata del lado claro o el lado oscuro, el juego cambia. Para mayores de 7 años. PVP orientativo: 36,99 euros.

Uno Flip Extreme. / EPE

El top 10 del comparador de precios Idealo

Elaborado en base a las búsquedas más recientes, post-Black Friday:

1. Funko Pop! TV: Stranger Things

2. Spin Master La Casa de Muñecas de Gabi – La película

3. Spin Master Primal Hatch Tiranosaurio Rex Robot dinosaurio

4. Moose Toys Little Live Pets – My Baby Monkey

5. LEGO Fortnite Battle Bus

6. LEGO Super Mario – Game Boy™

7. Barbie Signature Collectible Doll For Mattel 80th Anniversary

8. LEGO One Piece – Barco Pirata Going Merry

9. LEGO Caja de Ladrillos Creativos Mediana

10. Silverlit Robo Kombat – Tornado Robot de juguete, LED