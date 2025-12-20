¿Dónde se celebra el Sorteo Extraordinario del Niño? Fechas, horario y localización de la gran cita de la Navidad para los madrileños

No es un secreto. El Sorteo del Niño es menos conocido que el de la Lotería de Navidad, pero eso no significa que no sea importante. De hecho, es más probable que toque un premio en él.

El Niño reparte a las 12:00 de la mañana del 6 de enero 700 millones de euros en premios por el sistema de bombos múltiples. La emisión de este tradicional sorteo navideño asciende a un total de 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

Se reparten tres premios: el primero, de dos millones de euros a la serie (200.000 euros el décimo); el segundo, de 750.000 euros la serie (75.000 euros el décimo); y el tercero de 250.000 euros la serie (25.000 euros el décimo). También hay premios a las aproximaciones, a las centenas y a las terminaciones.

¿Dónde se celebra el Sorteo Extraordinario del Niño?

El Sorteo Extraordinario del Niño es la gran cita que cierra la maratón navideña de la Lotería Nacional y, como cada año, vuelve a poner el foco en Madrid, donde se realiza el sorteo oficial. Aunque mucha gente lo sigue desde casa, también hay quien busca saber con exactitud dónde se celebra.

Esta cita, a diferencia de la Lotería de Navidad, se celebra en el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Si quieres acercarte a la localización, sal por la parada de Metro de Plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10) o Valdeacederas (línea 1).

¿Qué es el sistema de bombos múltiples?

Pero a diferencia de la Lotería de Navidad, en la que hay un bombo con los números y otro con los premios, en el Sorteo Extraordinario del Niño hay un bombo para cada cifra del décimo, cinco en total (decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad).

El sorteo comenzará con cinco extracciones de dos cifras, 14 extracciones de tres cifras y dos extracciones de cuatro cifras. Después, se darán a conocer los premios principales y finalmente, saldrán los reintegros.

Lo mejor de todo es que se trata de un sorteo mucho más rápido que el del 22 de diciembre: apenas media hora frente a las más de cuatro horas que puede durar el de Navidad.