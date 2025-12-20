Riesgo de nevadas en Madrid a partir de esta noche y durante la madrugada del domingo

La Comunidad de Madrid está en alerta por las posibilidades de nieve en la región que arrancará desde este sábado a las diez de la noche, con la activación de la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales,https://x.com/112cmadrid/status/2002378951474184301?s=20

y se alargará hasta el domingo a las ocho de la tarde con una alerta amarilla en la Sierra.

La activación de Plan de Inclemencias Invernales por parte del Ejecutivo regional ha sido acorde con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha sido trasladado a ayuntamientos y organismos oficiales.

Ahora se establece que, según las predicciones, en caso de evolución desfavorable, se podría provocar declaración de niveles de riesgo más altos.

De cara a este domingo, la Aemet ha activado la alerta amarilla en la sierra desde las 00:00 horas hasta las ocho de la tarde en la sierra, donde podría haber acumulaciones de cinco a diez centímetros de nieve a partir de los 1100-1200 metros y bajando progresivamente hasta situarse sobre los 700-900 metros por la tarde. Además, destacan un descenso de las temperaturas.

El cielo estará cubierto y, pasando la tarde, pasará a nuboso. Habrá brumas y nieblas en zonas altas durante todo el día.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: