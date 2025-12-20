El precio medio del suelo urbano crece un 34,6 % en la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre

El precio medio del metro cuadrado del suelo urbano cerró el tercer trimestre del año en 415,5 euros en la Comunidad de Madrid, lo que supone un aumento del 34,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en la segunda región con mayor avance, tan solo tras Galicia.

Estos datos contrastan con la media del conjunto del país, donde el precio del metro cuadrado del suelo urbano cerró el tercer trimestre del año en 167,8 euros, lo que supone un ligero 0,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La región se sitúa tan solo por detrás de Galicia (+41,2 %) y por delante de otras regiones como La Rioja (+32,6 %). En lo que respecta a valores absolutos, la Comunidad es la autonomía con el precio más alto por metro cuadrado entre julio y septiembre, por delante de Islas Baleares (375 euros) y País Vasco (248,1 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 15,9 %, hasta situarse en 344,7 euros por metro cuadrado en el conjunto del país. Dentro de estos municipios, la Comunidad de Madrid ha registrado el precio más elevado (850 euros).